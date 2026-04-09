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IPSS霸氣回歸！小S秀白皙美肌談健康生活　笑說：酒盡量少喝

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記者李薇／台北報導

沉寂一段時間後，徐熙娣（小S）正式回歸綜藝舞台，並首度現身巴黎萊雅淨亮微晶霜上市記者會，以明亮氣色與自信狀態成為全場焦點，她坦言，在出席活動前兩個月都很緊張，可是後來發現這樣下去也沒有用，所以開始重新找回屬於自己的生活節奏，「吃健康的食物，酒盡量少喝，盡量多走路」，找回穩定的生活步調。

▲▼小S 巴黎萊雅新品＋公益記者會。（圖／記者黃克翔攝）

▲小S首度現身代言活動。（圖／記者黃克翔攝）

小S表示，為了出席活動做了很多努力，除了飲食、逼自己每天至少走7000步，生活真的變得很健康，不只是透過行動改變，她也時常對自己喊話：「徐熙娣，You Can Do It！妳很棒」，用正向自我鼓勵維持動力。保養部分前一晚也先使用小粉瓶打底，再厚敷一層淨亮微晶霜，同時也狠下心不追劇，盡量在晚上11點前入睡，她笑說，隔天起床看到鏡子裡的自己「亮到快看不見」！

▲▼小S 巴黎萊雅新品＋公益記者會。（圖／記者黃克翔攝）

▲小S分享肌膚保養秘訣。（圖／記者黃克翔攝）

雖然肌膚已經很白皙，但小S也分享自己的美容小妙招，對於重視細節的人，像是膝蓋、手肘、耳後等容易暗沉的部位，也可以一併用微晶霜加強，讓整體膚色更加均勻透亮。

▲薇佳。（圖／品牌提供）

▲薇佳淨白無瑕藻針精華乳。（圖／品牌提供）

醫美保養品牌Swissvita薇佳近期也推出全新的淨白無瑕藻針精華乳，透過積雪草藻針配方幫助深入肌膚，三效淨膚肽調理痘痘與毛孔粗大問題，並且搭配專利淨黑因子偕同傳明酸全方位煥亮白皙，告別肌膚暗沉問題。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

關鍵字：

巴黎萊雅, Swissvita, 薇佳, 小S, 保養

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