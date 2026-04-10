Swatch母親節錶可愛爆表　掛二頭肌吊飾讚頌媽媽

▲Swatch為母親節推出34毫米MOTHER LIKE NO OTHER腕錶，4,700元。（圖／Swatch提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Swatch為即將來臨的母親節推出兩款俏皮設計，均為小圓圈串成的錶鍊掛上可愛吊飾，讚頌每位在孩子心中獨一無二的母親，偏好精緻小巧風格的媽媽可選擇錶徑26毫米的THE CHARM OF MOM腕錶，搭配粉色面盤增添甜美氣息；而喜歡俐落大氣設計的女性，則適合34毫米超薄綠松石色面盤的 MOTHER LIKE NO OTHER腕錶，展現個人風格。





▲Swatch THE CHARM OF MOM腕錶採用26mm粉色面盤，4,350元。

母親節錶款最吸睛之處當屬不鏽鋼錶鍊上點綴的趣味表情符號金屬吊飾，Swatch以閃耀的星星代表媽媽照亮生命的魔法，皇冠象徵她在家人心中尊貴的女王地位，指甲油則致敬媽媽對生活品味的堅持，戴上墨鏡的笑臉展現了媽媽酷炫幽默的一面，強壯的二頭肌訴說著她守護家庭的驚人力量，而亮眼的鏡球則反映出她到處散播歡樂的光芒，繽紛吊飾讓整只錶洋溢活潑氛圍。





▲CITIZEN L- EM1070-83L腕錶設計靈感源自幸福鈴蘭，14,800元。（圖／CITIZEN提供）

CITIZEN則為喜愛優雅錶款的媽媽，創作以幸福鈴蘭圍主題的L- EM1070-83L腕錶，3時位置造型錶冠與隨之隆起的錶殼弧度，宛如即將綻放的花包，搭配湖水綠面盤，展現清新風格，是一款能完美融入日常穿搭的百搭之作。

