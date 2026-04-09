fb ig video search mobile ETtoday

總覺得時間不夠用？提升效率的4個日常做法　實測超有感

>

▲▼提升效率。（圖／Unsplash）

▲安排一天事情的優先順序，能夠有效增加效率。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人工作與生活節奏越來越快的情況下，「效率」成為不少人關注的關鍵字。但所謂有效率，不只是把事情做完，而是用更有節奏的方式安排時間，讓生活維持在相對穩定的狀態，自己也能更有餘裕。

很多人以為效率低是因為事情太多，但實際上常見的原因是「沒有清楚安排」。當一天的行程沒有優先順序，很容易在不同任務之間來回切換，反而降低整體完成度。達成效率的核心，不是做更多，而是先分清楚什麼最重要。

▲▼提升效率。（圖／Unsplash）

#方法1：先安排「一定要完成」的事情

與其列出長長的待辦清單，不如先挑出2-3件當天一定要完成的重點。這樣不僅能降低壓力，也更容易在有限時間內完成關鍵任務。

#方法2：建立固定節奏，減少決策疲勞

每天都重新安排生活，反而容易消耗精力。若能建立基本節奏，例如固定起床時間、工作區段或休息時間，可以減少不必要的決策，讓專注力留在重要事情上。

▲▼提升效率。（圖／Unsplash）

#方法3：保留空白時間，避免過度排滿

行程排太滿看似充實，實際上卻容易讓人疲累，甚至影響後續效率。適度保留空白時間，能讓大腦與身體有調整空間，也更能應對突發狀況，有時候留白也是提升效率的一部分。

#方法4：把「分心來源」降到最低

滑手機、頻繁切換視窗或訊息通知，都會打斷專注力。可以透過設定專注時段、關閉通知等方式，讓自己在特定時間內專心完成任務，專注時間的品質，決定效率高低。

關鍵字：

效率, 時間管理, 專注力, 工作技巧, 節奏

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

虛榮心超強的三大星座！TOP 1對物質享受有高要求　以證明品味與個人價值

虛榮心超強的三大星座！TOP 1對物質享受有高要求　以證明品味與個人價值

「不愛了卻不提分手」星座Top3！第一名最怕當壞人寧可拖著

「不愛了卻不提分手」星座Top3！第一名最怕當壞人寧可拖著

容易招人討厭的三大星座！TOP 1行事衝動、說話直接　容易忽略他人感受

容易招人討厭的三大星座！TOP 1行事衝動、說話直接　容易忽略他人感受

台中漢神洲際4／10中午12：30開門見客！LOPIA熟食「一整排」逛不完 曖昧多久才算剛好？「3個關鍵出現」就該升級戀人關係 星巴克今起「大杯以上買一送一」　快看清楚優惠時間 10個小動作「看穿對方實力」　朋友同事、陌生人都適用 《逐玉》張凌赫膚況太穩！進劇組必帶保養、日常習慣曝光 別讓「不好意思」掏空你！5招遠離無效社交，把時間留給更值得的 最近疲勞、容易累？中醫傳授「5個方法」教你養好氣血　

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面