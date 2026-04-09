總覺得時間不夠用？提升效率的4個日常做法　實測超有感

▲安排一天事情的優先順序，能夠有效增加效率。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人工作與生活節奏越來越快的情況下，「效率」成為不少人關注的關鍵字。但所謂有效率，不只是把事情做完，而是用更有節奏的方式安排時間，讓生活維持在相對穩定的狀態，自己也能更有餘裕。

很多人以為效率低是因為事情太多，但實際上常見的原因是「沒有清楚安排」。當一天的行程沒有優先順序，很容易在不同任務之間來回切換，反而降低整體完成度。達成效率的核心，不是做更多，而是先分清楚什麼最重要。

#方法1：先安排「一定要完成」的事情

與其列出長長的待辦清單，不如先挑出2-3件當天一定要完成的重點。這樣不僅能降低壓力，也更容易在有限時間內完成關鍵任務。

#方法2：建立固定節奏，減少決策疲勞

每天都重新安排生活，反而容易消耗精力。若能建立基本節奏，例如固定起床時間、工作區段或休息時間，可以減少不必要的決策，讓專注力留在重要事情上。

#方法3：保留空白時間，避免過度排滿

行程排太滿看似充實，實際上卻容易讓人疲累，甚至影響後續效率。適度保留空白時間，能讓大腦與身體有調整空間，也更能應對突發狀況，有時候留白也是提升效率的一部分。

#方法4：把「分心來源」降到最低

滑手機、頻繁切換視窗或訊息通知，都會打斷專注力。可以透過設定專注時段、關閉通知等方式，讓自己在特定時間內專心完成任務，專注時間的品質，決定效率高低。