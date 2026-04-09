「隨便你」不是最傷！這6種回話方式讓人瞬間冷掉

▲說話的藝術其實很重要。（圖／翻攝自FB/jtbc drama，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

日常對話中，有些話我們說得很自然，卻可能在無形中讓對方感到不舒服，《ET FASHION》整理6種常見、但容易讓人產生距離感的說話方式，記得要避免，才不會讓人不想和你聊下去。

其實同一句話，在不同語氣下會有完全不同的效果。當語句中帶有否定、比較或不耐的感覺，即使本意不是攻擊，也容易被解讀為不尊重。所以對話不只是在「說什麼」，而是「讓人怎麼接收到」。

#先鋪陳再否定型

像是：「我不是在批評你，但……」、「我先說喔，你不要生氣」，這類開頭反而會讓人提高警覺，預期接下來會是不舒服的內容。與其預設，不如直接、平穩地表達重點。

#帶指令感的說法

像是：「你就照我說的做」、「你應該這樣才對」，這類語氣容易讓人感到被控制或被否定，特別是在平等關係中更明顯。不妨試試改用「可以試試看」或「你覺得呢」，會更容易被接受。

#淡化對方感受

例如：「這有什麼好在意的」、「你想太多了吧」，看似想安撫，實際上卻讓對方覺得自己的情緒被忽略。記得先理解情緒，再提供觀點，對方也比較能聽得進去。

#把問題變成指責

像是：「我不是早就跟你說過」、「你怎麼又這樣」，這類回應容易讓對方進入防備狀態，而不是願意溝通。與其說風涼話，倒不如把焦點放在「接下來怎麼做」，會更有效。

#冷處理式回應

例如：「隨便你」、「都可以啊」，當語氣中帶有不耐或敷衍時，這類回覆會讓人感到被忽略。所以若有想說的就直接和對方溝通，別給這種模擬兩可的答案，若有想法，適度表達會讓關係更清楚。