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大谷翔平比「噓」手勢好幽默　升格當Seiko全球代言人

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▲▼ 大谷翔平 。（圖／公關照）

▲大谷翔平正式擔任Seiko全球品牌代言人。（圖／Seiko提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

效力於美國職棒道奇隊的日籍棒球巨星「二刀流」大谷翔平，過去是日本鐘錶品牌Seiko日本區代言人，簽約或參加頒獎典禮等人生重要時刻則戴上集團頂級品牌Grand Seiko，雙方合作愉快、情誼更上層樓，Seiko於攜手第10年宣布他正式成為全球品牌代言人，一同在國際舞台實踐Seiko「永遠領先一步」的品牌哲學。

▲▼ 大谷翔平 。（圖／公關照）

▲大谷翔平於廣告中戴King Seiko SLA083J1腕錶，95,000元。

▲▼ 大谷翔平 。（圖／公關照）
▲大谷翔平拍攝Seiko廣告片，穿皮衣帥氣入鏡。

大谷翔平自2016年起擔任Seiko日本品牌代言人，今年升格為全球代言人，特別拍攝全新Seiko Prospex宣傳影片，以及Seiko Prospex與King Seiko的全新廣告視覺。在影片中他穿帥氣皮衣入鏡，坐在吧台咖啡館聽沒認出他的咖啡師讚美，他比出「噓」的手勢展現幽默的一面。

▲▼ 大谷翔平 。（圖／公關照）

▲大谷翔平代言黛珂，成功帶動品牌明星商品「超微導全能修護精粹」業績。（圖／黛珂提供）

不僅擁有名錶代言機會，人氣超旺的大谷翔平還有許多不同類別商品的代言，保養品牌黛珂就在他的加持下業績大幅提升，尤其是他愛用的明星商品「超微導全能修護精粹」（小紫瓶）成功吸引女性消費者外，也讓更多男性顧客親自到店諮詢、試用與購買，帶貨力驚人。

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關鍵字：

大谷翔平, Seiko, 黛珂

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