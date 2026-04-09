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高血壓年輕化！營養師推「得舒飲食」5原則穩定血壓

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▲▼得舒飲食。（圖／Unsplash）

▲得舒飲食以豆製品、白肉代替紅肉。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

高血壓已成為現代人常見的健康問題之一。根據國民健康署調查，每4位成人就有1人有血壓偏高狀況，但多數人在初期幾乎沒有明顯感覺。除了定期測量，營養師高敏敏建議從飲食5個重點調整著手，是日常管理的重要關鍵。

不少人是在健康檢查時才發現血壓異常，原因在於高血壓初期症狀不明顯。長期外食、重鹹飲食與作息不規律，都可能讓血壓逐漸上升。那麼控制血壓要怎麼吃？營養師建議「DASH得舒飲食」，她也進一步解釋，在眾多飲食方式中，「DASH得舒飲食」常被用於血壓管理，其核心概念在於增加蔬果攝取、降低鈉含量，並透過均衡飲食幫助身體維持穩定狀態。

▲▼得舒飲食。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

1. 主食改為原型全穀類

以地瓜、糙米、南瓜等取代白飯、白麵包等精緻澱粉，有助穩定血糖與延長飽足感。

2. 增加蔬菜與水果攝取量

每天攝取足量且多樣化的蔬果，有助補充鉀與抗氧化物，幫助身體維持電解質平衡。

3. 補充適量乳製品

選擇低脂牛奶、優格或起司，補充鈣質，有助身體機能調節。

4. 蛋白質來源以白肉與豆類為主

減少紅肉與高脂肪部位，改以魚肉、雞肉或豆製品取代，有助降低負擔。

5. 選擇好的脂肪來源

烹調時使用植物油，並適量攝取堅果，幫助維持血管健康。

營養師高敏敏也補充，除了飲食調整，養成量血壓的習慣同樣關鍵。建議在固定時間測量，觀察長期變化，而不是只看單次數值。她也提醒高血壓患者，即使透過飲食讓血壓有所改善，也不建議自行停藥或調整治療方式，若有相關需求，仍應與醫師討論。
 

關鍵字：

高血壓, 飲食調整, DASH飲食, 血壓管理, 健康飲食

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