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Rockfish聯名女團ILLIT打造夢幻瑪莉珍運動鞋！星星細節、專屬字體太燒

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記者鮑璿安／綜合報導

英倫鞋履品牌 Rockfish Weatherwear在南韓掀起風潮，本季攜手人氣女團 ILLIT 推出全新聯名系列，以「Dreamscape」為靈感，將夢境般的柔霧色彩與輕盈輪廓轉化為日常穿搭語言。整體視覺以粉霧、天空藍與奶油白交織，營造出介於現實與童話之間的少女氛圍，也讓鞋履從配角晉升為造型核心。

▲▼Rockfish Weatherwear 。（圖／品牌提供）

▲▼Rockfish Weatherwear 。（圖／品牌提供）

▲▼Rockfish Weatherwear 。（圖／品牌提供）

▲ Rockfish Weatherwear在南韓掀起風潮，本季攜手人氣女團 ILLIT 推出全新聯名系列。（圖／品牌提供）

本次系列亮點落在品牌經典「瑪莉珍運動鞋」的全新詮釋，其中 BRYN VELCRO SNEAKERS V2 以厚底輪廓搭配網布與麂皮拼接，線條圓潤卻不失份量感，銀色與奶油色在光影下展現不同層次質感，鞋面點綴星形裝飾以及 ILLIT專屬字體，細節中帶出一點俏皮與未來感；而 BLISS HEEL LACEUP SNEAKERS 則將芭蕾舞鞋元素融入設計，以絲緞質地與繫帶結構呈現輕盈優雅的視覺效果，柔和色調讓整體更顯溫柔，同時保有運動鞋的實穿機能。

▲▼Rockfish Weatherwear 。（圖／品牌提供）

▲▼Rockfish Weatherwear 。（圖／品牌提供）

▲▼Rockfish Weatherwear 。（圖／品牌提供）

從形象造型也能看出本季搭配關鍵，ILLIT 以澎紗裙、針織上衣與學院風單品混搭厚底鞋款，透過「甜美＋機能」的反差組合，創造出層次感十足的少女風格。不論是銀色厚底鞋搭配輕盈紗裙，或奶油色瑪莉珍鞋結合短裙與長襪，都讓整體造型在可愛與時髦之間取得平衡。

同場加映

▲▼ 鞋履綜合。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋履綜合。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋履綜合。（圖／品牌提供）

▲FILA又帶來了燒好燒滿的全新GLIO芭蕾薄底鞋。（圖／品牌提供）

FILA又帶來了燒好燒滿的全新GLIO芭蕾薄底鞋，延續品牌義式優雅語彙，鞋款以致敬經典跑鞋為靈感，採貼地薄底設計勾勒輕盈線條，異材質拼接結合細緻層次，呈現兼具復古與現代的視覺張力。韓韶禧也親自為大家示範春日穿搭，以奶茶色Track Jacket搭配百褶裙，上腳GLIO展現柔美與率性的平衡感，整體造型透過低彩度色系與流動輪廓，強化日常穿搭的優雅節奏。

關鍵字：

Rockfish, ILLIT, 瑪莉珍鞋, 厚底運動鞋, 夢幻風

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