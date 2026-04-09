fb ig video search mobile ETtoday

MALIN+GOETZ再攜BRAIN DEAD推皮革香！Atelier Cologne車用擴香同步登場

>

記者曾怡嘉／台北報導

香氛市場持續推陳出新，從潮流聯名到生活延伸品項皆有新動作。MALIN+GOETZ再度攜手BRAIN DEAD推出皮革香氛系列，而Atelier Cologne則將香氣延伸至車內空間，推出全新擴香系列，帶動日常香氛應用再升級。

#MALIN+GOETZ × BRAIN DEAD回歸　皮革香成主角

▲▼香水。（圖／品牌提供）

▲以品牌標誌性的「皮革」香氣為靈感，限量推出聯名皮革香氛系列。

延續2023年以「大麻草」香氣打造聯名系列後，MALIN+GOETZ與洛杉磯街頭品牌BRAIN DEAD於2026年春季再度合作，這次以品牌經典「皮革」香氣為核心，推出限量聯名系列。

香氣結構以蓮花開場，搭配胡椒與丁香帶出微辛調性；中段加入蘭花與綠紫羅蘭，轉為冷調花香；最後以皮革結合雪松木與檀香木收尾，整體呈現由清透到溫潤的層次變化。

▲▼香水。（圖／品牌提供）

▲使用後的玻璃容器亦可延續作為花器或收納器使用。

本次聯名包含滾珠式香氛油、香氛蠟燭，以及巨型香氛蠟燭等品項。視覺設計延續BRAIN DEAD一貫風格，以帶有迷幻與超現實感的圖像結合玻璃容器呈現。其中蠟燭採用近似知更鳥蛋殼色的藍色蠟體，搭配實驗性圖像設計，讓整體不只停留在氣味，也強化收藏與視覺識別。

#Atelier Cologne推車用擴香　香氣延伸至移動空間

▲▼香水。（圖／品牌提供）

▲車用擴香造型相當有質感。

Atelier Cologne則將香氛場景延伸至車內，推出全新「車用擴香系列」。主打以天然香材打造帶有「呼吸感」的空間氛圍，強調在移動過程中也能維持穩定氣味體驗。外型設計以品牌代表成分「香檸檬」為靈感，搭配拉絲黃銅材質外殼，並嵌入品牌縮寫細節，整體走簡約且具質感的路線。

▲▼香水。（圖／品牌提供）

▲品牌四種經典香氣運用在車用擴香上。

車用擴香同步推出四種香氣，包括無極烏龍、赤霞橘光、茶花香頌與雪松之戀，涵蓋茶香、柑橘與木質調性，讓使用者可依個人偏好選擇。
 

關鍵字：

香氛, 皮革香, 車用擴香, 聯名系列, 生活美學

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

虛榮心超強的三大星座！TOP 1對物質享受有高要求　以證明品味與個人價值

虛榮心超強的三大星座！TOP 1對物質享受有高要求　以證明品味與個人價值

「不愛了卻不提分手」星座Top3！第一名最怕當壞人寧可拖著

「不愛了卻不提分手」星座Top3！第一名最怕當壞人寧可拖著

台中漢神洲際4／10中午12：30開門見客！LOPIA熟食「一整排」逛不完

台中漢神洲際4／10中午12：30開門見客！LOPIA熟食「一整排」逛不完

容易招人討厭的三大星座！TOP 1行事衝動、說話直接　容易忽略他人感受 曖昧多久才算剛好？「3個關鍵出現」就該升級戀人關係 10個小動作「看穿對方實力」　朋友同事、陌生人都適用 星巴克今起「大杯以上買一送一」　快看清楚優惠時間 《逐玉》張凌赫膚況太穩！進劇組必帶保養、日常習慣曝光 別讓「不好意思」掏空你！5招遠離無效社交，把時間留給更值得的 劉詩詩飄逸造型根本仙女下凡　懶理婚變傳言

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面