MALIN+GOETZ再攜BRAIN DEAD推皮革香！Atelier Cologne車用擴香同步登場

記者曾怡嘉／台北報導

香氛市場持續推陳出新，從潮流聯名到生活延伸品項皆有新動作。MALIN+GOETZ再度攜手BRAIN DEAD推出皮革香氛系列，而Atelier Cologne則將香氣延伸至車內空間，推出全新擴香系列，帶動日常香氛應用再升級。

#MALIN+GOETZ × BRAIN DEAD回歸 皮革香成主角

▲以品牌標誌性的「皮革」香氣為靈感，限量推出聯名皮革香氛系列。

延續2023年以「大麻草」香氣打造聯名系列後，MALIN+GOETZ與洛杉磯街頭品牌BRAIN DEAD於2026年春季再度合作，這次以品牌經典「皮革」香氣為核心，推出限量聯名系列。

香氣結構以蓮花開場，搭配胡椒與丁香帶出微辛調性；中段加入蘭花與綠紫羅蘭，轉為冷調花香；最後以皮革結合雪松木與檀香木收尾，整體呈現由清透到溫潤的層次變化。

▲使用後的玻璃容器亦可延續作為花器或收納器使用。

本次聯名包含滾珠式香氛油、香氛蠟燭，以及巨型香氛蠟燭等品項。視覺設計延續BRAIN DEAD一貫風格，以帶有迷幻與超現實感的圖像結合玻璃容器呈現。其中蠟燭採用近似知更鳥蛋殼色的藍色蠟體，搭配實驗性圖像設計，讓整體不只停留在氣味，也強化收藏與視覺識別。

#Atelier Cologne推車用擴香 香氣延伸至移動空間

▲車用擴香造型相當有質感。

Atelier Cologne則將香氛場景延伸至車內，推出全新「車用擴香系列」。主打以天然香材打造帶有「呼吸感」的空間氛圍，強調在移動過程中也能維持穩定氣味體驗。外型設計以品牌代表成分「香檸檬」為靈感，搭配拉絲黃銅材質外殼，並嵌入品牌縮寫細節，整體走簡約且具質感的路線。

▲品牌四種經典香氣運用在車用擴香上。

車用擴香同步推出四種香氣，包括無極烏龍、赤霞橘光、茶花香頌與雪松之戀，涵蓋茶香、柑橘與木質調性，讓使用者可依個人偏好選擇。

