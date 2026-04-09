劉冠廷自曝見梁朝偉前超焦慮！合體王渝萱用ASICS新鞋穿出放鬆感

記者鮑璿安／綜合報導

ASICS亞瑟士以「Code of Comfort」為核心，將運動科技延伸至日常穿搭，4 月 10 日（五）至 4 月 12 日（日）於松菸打造期間限定快閃空間，搶先邀請演員劉冠廷、王渝萱同台演繹舒適與風格並存的全新生活美學。而劉冠廷近期身兼重任，即將在「金馬大師課」活動上擔任主持人訪問梁朝偉，他透露心情緊張「會一直想該問什麼、怎麼開口」。





▲劉冠廷以黑色復古運動套裝現身，搭配 GEL-KINETIC 2.0 科幻藍鞋款； 王渝萱則以銀紅配色造型亮相，腳踩 HYPERSYNC 薄底鞋款。（圖／品牌提供）



劉冠廷以黑色復古運動套裝現身，搭配 GEL-KINETIC 2.0 科幻藍鞋款，俐落剪裁與未來感鞋型形成對比亮點。他坦言自己其實偏「想很多」的性格，甚至自嘲有點社恐，近期為了即將與梁朝偉的訪談緊張到清晨三點就醒來準備，壓力之大可見一斑。不過他也笑說，還好有亞瑟士的陪伴讓他意外放鬆，「可能是鞋子真的很舒服」。最近升格新手爸爸的他也透露，私下會刻意減少在小孩面前滑手機，希望維持生活節奏的平衡。





▲ASICS亞瑟士以「Code of Comfort」為核心，將運動科技延伸至日常穿搭，4 月 10 日（五）至 4 月 12 日（日）於松菸打造期間限定快閃空間。（圖／品牌提供）

王渝萱則以銀紅配色造型亮相，腳踩 HYPERSYNC 薄底鞋款，低輪廓設計貼近地面，帶來輕盈自然的步伐感受。她分享私下最喜歡「看起來有打扮，但其實很輕鬆」的穿搭邏輯，像是寬鬆上衣、短褲或短裙搭配機能鞋款，即使只是出門買東西或倒垃圾，也能維持時髦狀態，而銀色鞋履正好成為整體造型的亮點關鍵。

此次主打鞋款同樣呼應品牌對「舒適」的多元詮釋，GEL-KINETIC 2.0 以結構設計與緩震系統強化支撐與回彈，外露的亞瑟士膠帶來更穩定的行走體驗；GEL-NYC 2.0 則融合復古跑鞋外型與現代科技，打造更輕盈流暢的日常步行感；而 HYPERSYNC 以薄底與輕量結構為核心，結合田徑與角力靈感，讓腳步更貼地、靈活，也更貼近日常生活節奏。





▲204L 承襲 1970 年代跑鞋靈感，以修長輪廓搭配科技感合成材質與網眼布紋理。（圖／品牌提供）

與此同時，New Balance則以204L系列作為春季主打，結合復古跑鞋與當代設計語言，鞋款承襲1970年代跑鞋靈感，透過修長輪廓呈現俐落比例。科技感合成材質與網眼布拼接，兼顧輕量與透氣機能表現。張員瑛演繹漿果紅配色，於奶油基底上點綴亮色增添視覺活力，搭配可可色花苞裙與奶白外套，營造柔和且富層次的春日氛圍。系列同步推出霧湖藍、粉霧灰與奶油白，強化日常穿搭的清新變化。