fb ig video search mobile ETtoday

越相處越累要注意！「6種消耗型朋友」你中了幾個？

>

▲▼6種消耗型朋友。（圖／翻攝自FB/SBS Drama）

▲有毒朋友關係請遠離，有助身心健康。（圖／翻攝自FB/SBS drama，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

人際關係不一定越多越好，關鍵在於是否讓彼此感到舒服與平衡。有些朋友看似熟悉，卻在相處中不斷消耗情緒與精力。當關係長期讓人感到壓力，這種友情或許應當要斷捨離了，盤點6類消耗型朋友，你身邊也有這樣的人嗎？

#只在需要時出現的人

這類朋友平時少有聯繫，但一旦有需求就會主動出現，且互動多半圍繞在自己的問題。久而久之，容易讓人感到被利用，若關係若只剩單向付出，就需要重新評估。

#習慣否定與比較的人

無論分享什麼，對方總能找到比較或批評的角度，長期下來，容易影響自信與情緒。或許他覺得自己是為你好，但朋友應該是支持，而不是持續消耗。

▲▼6種消耗型朋友。（圖／翻攝自FB/SBS Drama）

#情緒過度依賴的人

把所有情緒都傾倒在你身上，卻很少關心你的狀態，當自己成為對方唯一出口，壓力也會逐漸累積，朋友應該要陪伴，但等於承擔全部情緒。

#反覆失約、不尊重時間的人

經常臨時取消、遲到或忽略約定，久而久之會讓人感到不被重視。你發現他總是把你的順位排在後面，這樣的反覆失約讓人覺得不受尊重。

▲▼6種消耗型朋友。（圖／翻攝自FB/SBS Drama）

#讓你變得不像自己的人

在這段關係中，你需要刻意迎合、壓抑想法，甚至改變原本的個性。好的關係，應該讓人更自在，而不是更壓縮。

#帶來負面循環的人

總是抱怨、放大問題，卻不願意改變，讓對話充滿負面情緒。長時間接觸，容易互相影響，久而久之你也會變成這樣的人。

其實面對這些關係，不一定要立刻切斷聯繫，也可以選擇降低互動頻率、拉開距離。把時間留給讓你感到舒服的人，才是更長久的做法。

關鍵字：

友情, 朋友類型, 人際關係, 情緒消耗, 斷捨離

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

虛榮心超強的三大星座！TOP 1對物質享受有高要求　以證明品味與個人價值

虛榮心超強的三大星座！TOP 1對物質享受有高要求　以證明品味與個人價值

台中漢神洲際4／10中午12：30開門見客！LOPIA熟食「一整排」逛不完

台中漢神洲際4／10中午12：30開門見客！LOPIA熟食「一整排」逛不完

當戀情出現4種狀態　也許彼此放手會更好

當戀情出現4種狀態　也許彼此放手會更好

曖昧多久才算剛好？「3個關鍵出現」就該升級戀人關係 「不愛了卻不提分手」星座Top3！第一名最怕當壞人寧可拖著 容易招人討厭的三大星座！TOP 1行事衝動、說話直接　容易忽略他人感受 做到5個細節　你也能成為別人眼中的「耐看女」 面試想加分其實有技巧！「3關鍵」讓你第一眼就被記住 10個小動作「看穿對方實力」　朋友同事、陌生人都適用 漫畫感G-SHOCK好酷 　藝術家2D設計吸睛

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面