越相處越累要注意！「6種消耗型朋友」你中了幾個？

▲有毒朋友關係請遠離，有助身心健康。（圖／翻攝自FB/SBS drama，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

人際關係不一定越多越好，關鍵在於是否讓彼此感到舒服與平衡。有些朋友看似熟悉，卻在相處中不斷消耗情緒與精力。當關係長期讓人感到壓力，這種友情或許應當要斷捨離了，盤點6類消耗型朋友，你身邊也有這樣的人嗎？

#只在需要時出現的人

這類朋友平時少有聯繫，但一旦有需求就會主動出現，且互動多半圍繞在自己的問題。久而久之，容易讓人感到被利用，若關係若只剩單向付出，就需要重新評估。

#習慣否定與比較的人

無論分享什麼，對方總能找到比較或批評的角度，長期下來，容易影響自信與情緒。或許他覺得自己是為你好，但朋友應該是支持，而不是持續消耗。

#情緒過度依賴的人

把所有情緒都傾倒在你身上，卻很少關心你的狀態，當自己成為對方唯一出口，壓力也會逐漸累積，朋友應該要陪伴，但等於承擔全部情緒。

#反覆失約、不尊重時間的人

經常臨時取消、遲到或忽略約定，久而久之會讓人感到不被重視。你發現他總是把你的順位排在後面，這樣的反覆失約讓人覺得不受尊重。

#讓你變得不像自己的人

在這段關係中，你需要刻意迎合、壓抑想法，甚至改變原本的個性。好的關係，應該讓人更自在，而不是更壓縮。

#帶來負面循環的人

總是抱怨、放大問題，卻不願意改變，讓對話充滿負面情緒。長時間接觸，容易互相影響，久而久之你也會變成這樣的人。

其實面對這些關係，不一定要立刻切斷聯繫，也可以選擇降低互動頻率、拉開距離。把時間留給讓你感到舒服的人，才是更長久的做法。