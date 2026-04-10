HOLA「SOU・SOU系列」漢神洲際首賣　義大利CARRARA全面85折

▲HOLA、CARRARA進駐漢神洲際開新櫃，推出最新系列跟優惠。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

漢神洲際購物廣場於 4／10 對外開幕，居家品牌也有亮點，HOLA 再度與京都SOU・SOU合作，推出全球獨家的「SNOW TOUCH」涼感寢具，主打測試10分鐘可降溫 6 度 C，將於漢神洲際店推出限定首發搶先購；義大利精品居家品牌 CARRARA 也正式設櫃，帶來原裝進口的摩登寢飾，並祭出全櫃商品 85 折優惠。

迎接台灣悶熱夏季，HOLA 特別針對島嶼氣候研發「SOU・SOU 涼感寢具系列」，今年推出升級版 SNOW TOUCH 冰紗布料，在涼感紗線中織入 10% 的彈力纖維，不僅能快速降溫，更營造出類似軟糖般Q彈親膚的獨特手感。視覺上則選用品牌經典的「十數」與「微笑」花色，搭配清爽的冰淇淋特調配色，從觸覺到視覺都能感受到微涼氣息。

首波搶先購單品包含經典涼毯、枕套與床包式保潔墊，還有深受貓奴期待的「SOU・SOU 貓」系列家用品，如小手巾、毛巾等。4／10 至 5／13 期間，漢神洲際店單筆消費滿 2,000 元送 300 元折價券、滿 1 萬元再送 500 元折價券。且現場單筆消費不限金額即贈彩布竹扇，滿 599 元再贈風鈴，想要最速入手限定款的粉絲別錯過。

▲HOLA 同步推出限量 SOU・SOU 多功能野餐墊，凡於全台門市任意消費加價 299 元即可入手。

HOLA「SOU．SOU系列」涼感毯售價 1,880 元至 2,480 元；涼感美式枕套2入，售價 899 元；涼感床包式保潔墊，售價 1,380 元至 1,980 元；涼感長抱枕 40x120cm，售價 999 元；隨身餐具售價 499 元；可微波附蓋陶瓷保鮮盒，售價 299 元至 399 元；附蓋不銹鋼保溫杯，售價 699 元；針織手提袋售價 1,180 元；小手巾售價 199 元。

義大利品牌 CARRARA 也首度進駐漢神巨蛋，該品牌創立於1948年，擅長將鮮明色彩與幾何圖騰結合數位印染技術。因應漢神開幕，也開賣 2026 新品「Paper數位印染平單組」，設計靈感來自日環食天文現象，展現壯闊的天幕氣勢，以及漢神洲際獨家的「ARTEMIDE數位印染平單組」，以月之女神為名，運用潑墨概念表現奔放的視覺效果，適合追求低調奢華質感的消費者。

▲義大利原裝進口ARTEMIDE數位印染平單組，售價 13,680 元。

慶祝新櫃登場， CARRARA 從 4／10 至 4／22 止，推出全櫃商品全面 85 折。全館單筆消費滿 5,000 元送 500 元，開幕期間不限金額消費即可成為VIP會員。現場加入官方LINE@好友，更能立即享有漢神洲際獨家限定的 888 元現金折抵優惠。

▲義大利原裝進口Paper數位印染平單組，售價 19,380 元。