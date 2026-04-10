Balenciaga老爹鞋進化！Radar纖薄芭蕾舞鞋、Triple S.2機能款一次解析

記者鮑璿安／綜合報導

Balenciaga 標誌性的老爹鞋應該大家都不陌生，將街頭和精品時尚密切結合引領潮流，就在創意總監 Pierpaolo Piccioli 上任後，並未停止對鞋款的探索，一口氣釋出2雙全新鞋履單品，為全新 Radar 與升級版 Triple S.2 注入強勁的品牌設計語言，賦予更加纖細輕薄的樣貌，更貼近當下潮流，絕對是鞋迷必須掌握的焦點！





▲這雙Radar 運動鞋以「雷達」為命名靈感，整體線條修長且流暢 。（圖／品牌提供）

如果對於Balenciaga 的運動鞋還停留在厚底印象中，那麼你該重新認識一下了，這雙Radar 運動鞋以「雷達」為命名靈感，整體線條修長且流暢，呈現極具未來感的輪廓。鞋面採用複雜結構拼接，搭配環繞式雙鞋帶系統，營造出如同貼合腳部的包覆感。當然，品牌的辨識度細節也沒少，高度結構化的鞋面細節壓印有 3B 運動圖示及 Balenciaga 標誌性的外露鞋碼標識。同步推出的 Ballerina 芭蕾鞋平底版本更被預測是大勢款式，則運用薄底和短鞋舌來呈現更加輕巧的印象，猶如足部延伸的配件，優雅中透露一絲率性氣息。

相較之下，Triple S.2 則延續經典老爹鞋的厚底語彙，透過解構與拼接重新進化。多層次鞋底結構與異材質拼接鞋面，讓整體視覺更具份量感與衝擊力，同時也呼應品牌對於「反覆演進」的設計概念。鞋款形象大片更請到歌手 Katy Perry 演繹，與巴黎世家的兩款重磅鞋履、Tech Wear 造型以及秋季 26 系列單品完美結合，也帶來專屬歌單，讓你一邊聽歌一邊踩著全新老爹鞋前行。

同場加映

許光漢又再度拿下全新代言！正式加入 NIKE 大家庭，雙方也宣告展開長期合作關係，隨著消息曝光，全新形象照同步釋出，由他親自上腳經典跑鞋「Moon Shoe」，帥度簡直再度創新高。許光漢也表示，「我平常的穿搭比較簡單，所以像 Moon Shoe 這樣經典又乾淨的設計，其實很容易就能融入日常，也會讓整體更有個性。」

▲ 許光漢親自上腳經典跑鞋「Moon Shoe」，帥度簡直再度創新高 。（圖／品牌提供）