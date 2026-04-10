Dyson找朴寶劍加分掃拖機器人　現出手送8千元贈品

▲Dyson品牌大使朴寶劍。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

英國家電品牌 Dyson 近期在台上市旗下旗艦掃拖機器人 Dyson Spot+Scrub Ai，請來「國民男友」朴寶劍擔任品牌大使。新機強調「潔癖級」的 Ai 智慧清潔，能自動判斷髒污程度來回刷洗，並可自動清洗滾筒，上市初期再加碼價值 8,750 元的配件與清潔劑大禮包，有歐巴笑容加持療癒功能就先贏一半。

Dyson Spot+Scrub Ai 掃拖機器人主打 Ai 智慧感測系統，標榜能辨識近 200 種家具物件與髒污。號稱遇到頑固污漬時，機器人會透過運算自動啟動最多達 15 次的來回重點清潔，直到地板乾淨為止。基礎效能延續 Dyson 的吸塵強項，感測到地毯時吸力會瞬間自動提升至 4 倍；針對牆邊死角，洗地滾筒設計了 40mm 的自動延伸功能，能深入縫隙清潔。

該產品基座設計以 60 度 C 熱水自動清洗滾筒，並配合 45 度 C 熱風烘乾，降低細菌滋生與異味的機率。內部的氣旋技術以離心力分離灰塵，減少濾材堵塞，集塵筒容量標榜支援最長 100 天不必傾倒。Dyson Spot+Scrub Ai 掃拖機器人目前已在台上市，售價 24,900 元，5／31 前購買加贈價值 8,750 元的配件組與清潔劑。針對 Dyson 吸塵器舊用戶，登錄序號後還能享有現折 3,000 元的折價優惠。

▲CASETiFY請GD權志龍擔任首位全球代言人。（圖／品牌提供）

而喜歡歐巴光環不只有 Dyson，配件品牌 CASETiFY 今年邁入 15 周年，也找來 K-POP 之王 GD 權志龍擔任首位全球代言人，帶貨王一出手果然不同凡響，親自演繹的全新系列「CHROMATIC: FORMS & HUES」才剛曝光，讓社群討論度爆表，讓大家的荷包瘦得很開心。

品牌表示與 G-DRAGON 的合作不只是掛名代言，更強調要展現他的創作精神。首波主打的「形體之藝（FORMS）」系列，直接將品牌經典的波紋手機殼升級成「金屬版」，選用鋁合金材質打造，那種冷冽的霧銀質感搭配流動線條，拿在手上彷彿是件當代藝術品，帥氣度破表。

高調風格使用者專屬的「色彩之語（HUES）」系列，本次一口氣推出薄荷藍、萊姆黃等 5 款高飽和度色系，特別是官網限定的烈焰橙與螢光綠，視覺效果超強烈。重點是這些波紋殼不僅手感好，還支援 MagSafe 磁吸功能，實用性與顏值都點滿 。

除了手機殼，這次的掛飾配件也是大亮點，包括帶點狂野感的「2 合 1 金屬鏈背帶」，還有結合櫻桃與愛心元素的「串珠鑰匙圈」，以及那個超吸睛的「展翅天使澎澎吊飾」，完全展現了 GD 獨有的混搭美學，掛在手機或包包上瞬間讓造型升級，還有超強磁吸力的波紋卡套與吸盤支架，讓科技配件也能充滿巨星味 。