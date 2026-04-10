fb ig video search mobile ETtoday

Dyson找朴寶劍加分掃拖機器人　現出手送8千元贈品

>

▲Dyson品牌大使朴寶劍。（圖／品牌提供）

▲Dyson品牌大使朴寶劍。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

英國家電品牌 Dyson 近期在台上市旗下旗艦掃拖機器人 Dyson Spot+Scrub Ai，請來「國民男友」朴寶劍擔任品牌大使。新機強調「潔癖級」的 Ai 智慧清潔，能自動判斷髒污程度來回刷洗，並可自動清洗滾筒，上市初期再加碼價值 8,750 元的配件與清潔劑大禮包，有歐巴笑容加持療癒功能就先贏一半。

▲Dyson品牌大使朴寶劍。（圖／品牌提供）

Dyson Spot+Scrub Ai 掃拖機器人主打 Ai 智慧感測系統，標榜能辨識近 200 種家具物件與髒污。號稱遇到頑固污漬時，機器人會透過運算自動啟動最多達 15 次的來回重點清潔，直到地板乾淨為止。基礎效能延續 Dyson 的吸塵強項，感測到地毯時吸力會瞬間自動提升至 4 倍；針對牆邊死角，洗地滾筒設計了 40mm 的自動延伸功能，能深入縫隙清潔。

該產品基座設計以 60 度 C 熱水自動清洗滾筒，並配合 45 度 C 熱風烘乾，降低細菌滋生與異味的機率。內部的氣旋技術以離心力分離灰塵，減少濾材堵塞，集塵筒容量標榜支援最長 100 天不必傾倒。Dyson Spot+Scrub Ai 掃拖機器人目前已在台上市，售價 24,900 元，5／31 前購買加贈價值 8,750 元的配件組與清潔劑。針對 Dyson 吸塵器舊用戶，登錄序號後還能享有現折 3,000 元的折價優惠。

▲Dyson品牌大使朴寶劍。（圖／品牌提供） ▲Dyson品牌大使朴寶劍。（圖／品牌提供）

▲CASETiFY請GD權志龍擔任首位全球代言人。（圖／品牌提供）

而喜歡歐巴光環不只有 Dyson，配件品牌 CASETiFY 今年邁入 15 周年，也找來 K-POP 之王 GD 權志龍擔任首位全球代言人，帶貨王一出手果然不同凡響，親自演繹的全新系列「CHROMATIC: FORMS & HUES」才剛曝光，讓社群討論度爆表，讓大家的荷包瘦得很開心。

▲Dyson品牌大使朴寶劍。（圖／品牌提供） ▲Dyson品牌大使朴寶劍。（圖／品牌提供）

品牌表示與 G-DRAGON 的合作不只是掛名代言，更強調要展現他的創作精神。首波主打的「形體之藝（FORMS）」系列，直接將品牌經典的波紋手機殼升級成「金屬版」，選用鋁合金材質打造，那種冷冽的霧銀質感搭配流動線條，拿在手上彷彿是件當代藝術品，帥氣度破表。

高調風格使用者專屬的「色彩之語（HUES）」系列，本次一口氣推出薄荷藍、萊姆黃等 5 款高飽和度色系，特別是官網限定的烈焰橙與螢光綠，視覺效果超強烈。重點是這些波紋殼不僅手感好，還支援 MagSafe 磁吸功能，實用性與顏值都點滿 。

▲CASETiFY宣布請GD權志龍擔任首位全球代言人。（圖／品牌提供）

除了手機殼，這次的掛飾配件也是大亮點，包括帶點狂野感的「2 合 1 金屬鏈背帶」，還有結合櫻桃與愛心元素的「串珠鑰匙圈」，以及那個超吸睛的「展翅天使澎澎吊飾」，完全展現了 GD 獨有的混搭美學，掛在手機或包包上瞬間讓造型升級，還有超強磁吸力的波紋卡套與吸盤支架，讓科技配件也能充滿巨星味 。

關鍵字：

Dyson, 掃拖機器人, 朴寶劍, 智慧清潔, 優惠, GD

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

虛榮心超強的三大星座！TOP 1對物質享受有高要求　以證明品味與個人價值

虛榮心超強的三大星座！TOP 1對物質享受有高要求　以證明品味與個人價值

台中漢神洲際廣場今開幕！精品美妝、超強熟食4大亮點一次看

台中漢神洲際廣場今開幕！精品美妝、超強熟食4大亮點一次看

越相處越累要注意！「6種消耗型朋友」你中了幾個？

越相處越累要注意！「6種消耗型朋友」你中了幾個？

台中漢神洲際4／10中午12：30開門見客！LOPIA熟食「一整排」逛不完 當戀情出現4種狀態　也許彼此放手會更好 容易招人討厭的三大星座！TOP 1行事衝動、說話直接　容易忽略他人感受 「不愛了卻不提分手」星座Top3！第一名最怕當壞人寧可拖著 曖昧多久才算剛好？「3個關鍵出現」就該升級戀人關係 做到5個細節　你也能成為別人眼中的「耐看女」 10個小動作「看穿對方實力」　朋友同事、陌生人都適用

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面