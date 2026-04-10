DAKS與Scye英日混血聯名打造新紳士風！手工行李箱、格紋西裝必收

記者鮑璿安／台北報導

英國百年品牌 DAKS 一直是許多英倫控心目中的經典存在，本季透過跨界聯名重新梳理英倫風格語彙，從剪裁、面料到配件細節全面升級，攜手 John Smedley、Scye、Globe-Trotter 與插畫家 Mr. Slowboy，透過不同領域的工藝與設計語言交織，打造出一種低調卻極具層次的紳士風格。系列也首度於 DAKS 男裝 POP UP STORE 亮相，在台灣就能夠輕鬆入手。





▲DAKS 與 Scye 聯名以「British Heritage」為核心 。（圖／品牌提供）





▲採用高規格赤耳丹寧（Selvedge Denim），可隨時間呈現自然養成變化。（圖／品牌提供）

英倫與日系的混血感讓無數人嚮往，此次與日本品牌 Scye 的聯名成為亮點，像是誕生於1930年代的「DAKS Slacks」無腰帶西裝褲，這次以更俐落的版型回歸，搭配略帶寬鬆的褲型與輕盈布料，在正式與休閒之間取得平衡。細節則融入 Scye 標誌性的犀牛圖騰與 DAKS 經典格紋配色，讓整體造型在簡約中多了一份辨識度。DAKS 與英國老牌針織品牌 John Smedley 的合作同樣值得關注，將品牌標誌性的 House Check 與條紋細節融入高級海島棉針織中，提升整體觸感與穿著舒適度，也讓基礎單品多了質感支撐。

此外，DAKS 更跨足生活風格領域，攜手 Globe-Trotter 推出限量手工行李箱系列，並結合 Mr. Slowboy 的插畫創作，將旅行文化轉化為具收藏價值的設計單品，從服裝到配件層層延伸，完整構築出屬於當代的英倫生活美學。

DAKS 新光 A9 男裝 POP UP STORE 資訊

活動日期|2026 年 4 月 7 日至 4 月 22 日

活動地點|台北新光三越信義 A9 三樓 DAKS 快閃店 (台北市信義區松高路 19 號 3 樓)

同場加映

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