職場人際地雷曝光！3個常見「沒邊界感行為」讓人狂翻白眼

▲3個常見的「職場沒邊界感」行為。（圖／達志示意圖）

記者鮑璿安／綜合報導

在職場關係中，「邊界感」往往決定了一個人的專業度與相處舒適度。過於親近或過度介入，看似拉近距離，實則容易讓同事產生壓力，甚至影響工作效率。以下整理出3個常見的「職場沒邊界感」行為，正在不知不覺中消耗你的職場好感度。

過度打聽私事

同事之間適度關心無可厚非，但若頻繁詢問對方感情、收入、家庭狀況，甚至追問細節，就容易讓人感到被侵犯隱私。有些人以為「多聊一點更熟」，卻忽略每個人對於分享私生活的界線不同。當關心變成盤問，不但無法拉近距離，反而會讓對方下意識保持距離。

工作時間被佔滿



沒有邊界感的另一種表現，是把別人的時間當作理所當然。無論是臨時丟工作、頻繁請求幫忙，或在下班後持續傳訊息、要求回覆，都容易讓人感到壓力倍增。尤其在講求效率的職場環境中，清楚區分「可協助」與「應負責」的範圍，才是成熟專業的表現。

把職場變成情緒出口

偶爾分享心情可以促進同事間的理解，但若經常在辦公室抱怨、宣洩負面情緒，甚至把同事當作情緒垃圾桶，長期下來會讓周遭的人產生負擔。職場本質仍是合作關係，適度管理情緒、保留界線，不僅是對他人的尊重，也是維持專業形象的關鍵。