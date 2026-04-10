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冰川塵封木片躍上錶面　萬寶龍零氧錶獨一無二

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▲▼ Montblanc 。（圖／公關照）

▲萬寶龍Iced Sea系列日期顯示自動零氧腕錶限量版700，200,400元。（圖／萬寶龍提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

萬寶龍（Montblanc）年度新錶曝光，主力錶款Iced Sea系列於面盤設計獻驚喜，首度推出亞化石面盤的Iced Sea系列日期顯示自動零氧腕錶限量版700，品牌與法國霞慕尼山谷的登山者合作，從白朗峰山脈最大的冰海冰川（Mer de Glace）冰磧中取得被塵封數千年的亞化石木材，經過裁切成木屑再塗上一層透明樹脂並形成薄片以製成晶體圖案面盤，搭配棕色陶瓷錶圈，款款都是獨一無二。

▲▼ Montblanc 。（圖／公關照）

▲萬寶龍於錶殼底蓋上以3D雷射鐫刻描繪一名潛水員與一座冰山。

Iced Sea系列錶款特色是錶殼採用萬寶龍零氧技術，去除錶殼中的氧氣後，可降低內部出現冷凝的風險，在大氣壓力與溫度劇烈波動的嚴苛環境中維持強悍性能，而錶底蓋上以3D雷射鐫刻潛水員與冰山圖案，點出設計初衷。新款亮點除了亞化石面盤款式，還以冰海冰川在夏季倒映出天空絢麗色彩為靈感，打造珊瑚色調的冰川面盤日期顯示自動零氧腕錶限量版300；另一款未限量的日期顯示自動零氧腕錶，以仿舊精鋼飾面搭配「gratté-boisé」特殊刮磨工藝製作的冰川質感面盤，同樣吸睛。

▲▼ Montblanc 。（圖／公關照）

▲萬寶龍Iced Sea系列日期顯示自動零氧腕錶限量版300，152,800元。

▲▼ Montblanc 。（圖／公關照）

▲萬寶龍Iced Sea系列日期顯示自動零氧腕錶。

蕭邦（Chopard）熱門運動錶Alpine Eagle系列，則從阿爾卑斯山壯麗景致的天然色彩中汲取靈感，打造「阿萊奇冰川藍」面盤的錶款，將自海拔 2,200 多米的源頭開始純淨至深邃的藍色變化運用在錶款中，注入優雅氣息。

▲▼ Montblanc 。（圖／公關照）

▲蕭邦Alpine Eagle「阿萊奇冰川藍」腕錶，581,000元。（圖／蕭邦提供）

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關鍵字：

萬寶龍, Montblanc, Chopard, 蕭邦

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