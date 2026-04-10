最容易倚老賣老的三大星座！TOP 1一旦有經驗與地位　就認為自己是王

記者李薇／台北報導 圖／kbsdrama IG

在職場與人際互動中，「倚老賣老」這種行為常讓人感到壓力與距離感，有些人會因為資歷或年紀，而不自覺地用過去經驗壓過他人意見，從星座角度來看，有些星座特別容易出現這樣的傾向，並非刻意擺架子，而是對自身經歷過於自信，以下就盤點最容易展現「資深優越感」的三大星座。

TOP 3 處女座



處女座對細節與規則極度講究，做事一板一眼，累積經驗後更容易堅信「自己這套才是正確的」，在面對不同意見時，容易以過往案例來反駁對方，甚至不自覺用指導口吻溝通，久而久之給人一種愛說教、難以親近的印象。

TOP 2 摩羯座



摩羯座重視努力與成果，對於自己一路走來的歷練非常看重，一旦在某個領域累積資歷，就容易認為「這些都是我拼來的」，因此在與後輩互動時，可能會以過來人姿態提醒甚至糾正，語氣若稍顯強勢，就容易被解讀為倚老賣老。

TOP 1 獅子座



獅子座天生帶有領導氣場，加上自尊心強，一旦擁有經驗與地位，更容易將自己視為權威代表，在團體中習慣主導方向，當他人提出不同觀點時，可能會以「我以前就是這樣成功的」來壓制討論，無形中形成高高在上的距離感，是最容易被認為有倚老賣老傾向的星座。