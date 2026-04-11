Tiffany不同切割鑽當時標　12時愛心鑽藏浪漫深意

▲Tiffany Eternity白K金砂金石鋪鑲鑽石腕錶。（圖／Tiffany提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

不同的切割鑽石各有魅力，Tiffany & Co.巧妙集合不同切割形狀的鑽石，打造華麗的Eternity系列腕錶，錶圈連續鑲嵌44顆圓形明亮式切割鑽石象徵永恆與無盡的循環，錶冠採標誌性的Tiffany Setting六爪鑲嵌技術鑲嵌單鑽致敬經典訂婚戒，最吸睛是砂金石材質面盤上點綴圓形明亮式、長形、枕形、Tiffany True、欖尖形、Asscher、心形、梨形、橢圓形、祖母綠形、三角形及公主形切割鑽石代表時標，特別是12時位置的心形鑽蘊含「每一天始於愛、亦歸於愛」的浪漫寓意。

Tiffany Eternity鑽錶的錶鍊部分同樣展現了非凡的工匠精神，共鑲嵌455顆圓形明亮式切割鑽石，總重逾4克拉。為了確保佩戴時的流暢感與舒適度，每一節鍊節皆經過逐一調整與定位，僅錶鍊部分的鑲嵌工序即耗費約35 小時。總計整只腕錶共鑲嵌512顆鑽石，總重超過6克拉，完美結合高級珠寶與精湛鐘錶工藝。





▲Tiffany多種切割形狀的裸鑽。

以奢華珠寶與創意鐘錶設計著稱的Jacob & Co.，適逢品牌創立40周年，發表自主研發並取得專利的Angel Cut 切割鑽石，具37個經過精確計算的切面，其數字巧妙呼應品牌創辦人與夫人Angela結婚37周年，此專利切割鑽石的獨特之處在於專屬的菱形檯面構造，透過精確校準冠部與亭部的深度，該設計徹底重塑了光線在鑽石內部的反射路徑展現迷人火光，首度運用在全新Billionaire雙陀飛輪腕錶，全錶鑲嵌總重高達約79克拉鑽石，氣勢非凡。





▲Jacob & Co. Billionaire 雙陀飛輪腕錶鑲嵌品牌全新專利Angel Cut 鑽石車工。（圖／SHH提供，以下同）