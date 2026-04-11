fb ig video search mobile ETtoday

Tiffany不同切割鑽當時標　12時愛心鑽藏浪漫深意

>

▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）

▲Tiffany Eternity白K金砂金石鋪鑲鑽石腕錶。（圖／Tiffany提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

不同的切割鑽石各有魅力，Tiffany & Co.巧妙集合不同切割形狀的鑽石，打造華麗的Eternity系列腕錶，錶圈連續鑲嵌44顆圓形明亮式切割鑽石象徵永恆與無盡的循環，錶冠採標誌性的Tiffany Setting六爪鑲嵌技術鑲嵌單鑽致敬經典訂婚戒，最吸睛是砂金石材質面盤上點綴圓形明亮式、長形、枕形、Tiffany True、欖尖形、Asscher、心形、梨形、橢圓形、祖母綠形、三角形及公主形切割鑽石代表時標，特別是12時位置的心形鑽蘊含「每一天始於愛、亦歸於愛」的浪漫寓意。

Tiffany Eternity鑽錶的錶鍊部分同樣展現了非凡的工匠精神，共鑲嵌455顆圓形明亮式切割鑽石，總重逾4克拉。為了確保佩戴時的流暢感與舒適度，每一節鍊節皆經過逐一調整與定位，僅錶鍊部分的鑲嵌工序即耗費約35 小時。總計整只腕錶共鑲嵌512顆鑽石，總重超過6克拉，完美結合高級珠寶與精湛鐘錶工藝。

▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）

▲Tiffany多種切割形狀的裸鑽。

以奢華珠寶與創意鐘錶設計著稱的Jacob & Co.，適逢品牌創立40周年，發表自主研發並取得專利的Angel Cut 切割鑽石，具37個經過精確計算的切面，其數字巧妙呼應品牌創辦人與夫人Angela結婚37周年，此專利切割鑽石的獨特之處在於專屬的菱形檯面構造，透過精確校準冠部與亭部的深度，該設計徹底重塑了光線在鑽石內部的反射路徑展現迷人火光，首度運用在全新Billionaire雙陀飛輪腕錶，全錶鑲嵌總重高達約79克拉鑽石，氣勢非凡。

▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）

▲Jacob & Co. Billionaire 雙陀飛輪腕錶鑲嵌品牌全新專利Angel Cut 鑽石車工。（圖／SHH提供，以下同）

►亞洲首富妻穿女兒舊衣氣勢不減　閃耀1500萬全鑽「錶王」

►亮珠寶／藍色風潮來襲　伯爵漸層藍色調好美

關鍵字：

Tiffany, Tiffany & Co., Jacob & Co.

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

大谷翔平比「噓」手勢好幽默　升格當Seiko全球代言人

大谷翔平比「噓」手勢好幽默　升格當Seiko全球代言人

劉詩詩飄逸造型根本仙女下凡　懶理婚變傳言

劉詩詩飄逸造型根本仙女下凡　懶理婚變傳言

FRED 90周年古董珠寶齊聚台北　華麗粉盒、獅子胸針俏皮吸睛

FRED 90周年古董珠寶齊聚台北　華麗粉盒、獅子胸針俏皮吸睛

千黛亞火辣曲線不藏了　零贅肉秀自信美感 亞洲首富妻穿女兒舊衣氣勢不減　閃耀1500萬全鑽「錶王」 到底是暈船還是愛上對方？3個細節檢測感情真實度 這張圖第一眼先看到什麼？看出你什麼時候能走出制約 「666步行法」每天1小時走出易瘦體質　助代謝全開、燃燒萬惡脂肪 最容易迴避型戀愛星座Top 3 ！第一名越喜歡越後退　保持距離只怕受傷 便當放一下就壞？高溫「3大食安地雷」曝光　白飯、雞蛋全中招

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面