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負債也能成為理財工具！10億美元理財顧問的逆向思考賺錢法

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文／加布里埃爾．沙欣（Gabriel Shahin）　圖／大是文化

負債也能成為理財工具

正如我先前所說，擁有一位合作夥伴的好處之一，是我們對你的錢不會產生情緒上的牽連。對許多人來說，金錢會引發巨大的焦慮，特別是面對未來可能出現的波動時，「萬一……怎麼辦」的擔憂總是揮之不去。

但恐懼是不理性的。想像一個害怕衣櫃的孩子。即使你竭盡全力向他證明很安全，我們也都知道，兩分鐘後情況也不會改變：「爸爸！衣櫥裡有怪物！」

金錢,理財,賺錢,。（圖／達志示意圖）

有時，我的客戶在面對投資這個「怪物」時，也同樣缺乏理性。以下舉兩個例子。

我曾幫助一名客戶獲得一筆300萬美元的信用額度，前兩年還享有完全0利率的優惠。結果這位客戶拒絕了。

當時，最安全的投資工具──美國公債──報酬率是3.5％。他其實完全不用承擔任何風險，只要把這筆資金拿去投資國庫券，就能穩穩賺取3.5％的收益，但他因為害怕「風險」而不敢行動。問題是，風險根本不存在，那只不過是一個虛構的怪物。

還有一次，有對夫妻打算提前還清一筆利率2.5％的房貸，但從稅後的角度來看，實際上的借貸成本只有1.2％，為什麼要急著還清？有能力這麼做，不代表應該這麼做，尤其是房貸還有27年才到期的情況下。

當然，必須公平的說，某些文化或宗教對負債極為排斥，無論我如何解釋，都無法說服抱持這種觀念的客戶。但其實負債也能成為累積財富的有力工具。

為了向這對夫妻證明我的觀點，我把他們請到我的辦公室。太太其實已經聽懂了，但丈夫仍固執的堅持還清。

我對他說：「你知道我會怎麼做嗎？我會把錢從你的證券帳戶匯出去，『假裝還清』你的房貸。但實際上，我會把錢留在你的帳戶裡，每個月替你繳房貸，你不會察覺任何差別。我會按照我給你的建議投資這筆錢，並把如果你聽我的話就能賺到的錢，放進我的口袋。」

他開始用懷疑與困惑的眼神看著我。我微笑著說：「接下來，我打算帶你和你美麗的太太去吃一頓高級晚餐，你可以點菜單上最貴的東西：魚子醬、龍蝦、沙朗牛排，還有一瓶2007年產自義大利托斯卡尼（Toscana）的Sassicaia葡萄酒。飯後再來一杯最貴的蘇格蘭威士忌，我會向你敬一杯。我們至少要花掉5,000至1萬美元，這將會是我們吃過最棒的一餐。」

他看起來更加困惑，我繼續說：「我會用這筆錢賺到10倍的回報，你卻完全不知道。」

他幾乎氣急敗壞的問道：「那不是違法嗎？」

我笑著，讓他知道我只是在打比方：「我真正要做的，是把這筆錢投入一個分散的投資組合，而不是拿去還房貸。我會從那個證券帳戶裡支付房貸款項，這筆投資創造的收益，足以支撐我的生活方式。最終，它創造的價值，將遠遠超過急著還清低利率房貸而浪費掉的機會。」

到了這時，他才終於明白。有時候，我必須用一點創意說服客戶。因為我在乎到，無法眼睜睜看著一個人僅僅因為恐懼，就做出愚蠢的財務決定。

我過去常說自己是在和客戶比腕力，但其實我不太喜歡這個比喻，所以現在我更常說這像是柔術──我會借用他們原本的力道，反過來證明：他們需要用更開放的心胸看待投資。

【推薦書籍】

▲大是文化。（AI協作圖／記者李薇製作，經編輯審核）書名：《有點錢，還要更有錢》

作者：加布里埃爾．沙欣（Gabriel Shahin）

簡介：掌管超過10億美元的金融理財顧問，對身邊高資產客戶的行為觀察。他們做了什麼，有點錢之後變得更有錢？

出版社：大是文化
 

關鍵字：

投資, 理財, 大是文化

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