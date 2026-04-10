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拿鐵會胖嗎？咖啡店4種「奶類拿鐵」差很大　選錯熱量直接翻倍

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▲▼拿鐵。（圖／Unsplash）

挑選拿鐵其實隱藏學問。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

每天一杯拿鐵，其實不一定會變胖，營養師孫語霙在臉書分享，變胖關鍵在於你選的「奶」，不同奶類的營養組成與熱量差異，會直接影響整體飲食負擔，選對才能喝得安心。

▲▼拿鐵。（圖／Unsplash）

▲拿鐵熱量取決於奶的品項。

#鮮奶拿鐵

鮮奶拿鐵是最常見的選擇，熱量大致等同一杯全脂鮮乳，提供蛋白質與脂肪，整體營養相對均衡，飽足感也較穩定。如果沒有額外加糖或搭配高熱量甜點，其實作為日常飲品負擔不大，適合多數人作為基礎款選擇。

#燕麥奶拿鐵

燕麥奶口感滑順、帶有自然甜味，是許多人替代乳製品的首選，但其主要成分為碳水化合物，整體澱粉比例較高。如果同時搭配麵包或甜點，容易讓一餐的碳水攝取過量，因此較建議搭配清爽或低澱粉餐點一起飲用。

#豆奶拿鐵

豆奶拿鐵以植物性蛋白質為主，相較燕麥奶更有飽足感，對於素食者或想補充蛋白質的人來說是實用選項。整體營養結構偏向均衡，也較能支撐長時間不易餓，適合需要控制食慾或有健身需求的人。

#杏仁奶拿鐵

杏仁奶拿鐵通常熱量較低，是不少人控制體重時的替代選擇，風味清爽不厚重。不過市售產品有些會添加糖分或香料，建議選擇無糖版本，同時留意其營養密度不等同於直接攝取堅果，仍需搭配均衡飲食。

關鍵字：

標籤:拿鐵, 奶類, 熱量, 營養, 控重

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