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盤點《逐玉》張凌赫愛戴的珠寶　學霸男神輕鬆搭出時髦感

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▲▼ 張凌赫 。（圖／翻攝IG）

▲張凌赫戴著寶格麗B.zero1系列珠寶。（圖／翻攝zhanglinghe__1230 IG）

記者陳雅韻／台北報導

大陸男星張凌赫憑著夯劇《逐玉》中落難侯爺「武安侯」一角爆紅，在劇中深情的模樣迷倒一票粉絲，高顏值又是學霸的他，戲外的一舉一動也備受矚目，不少國際品牌早已簽下他合作，今年他成為寶格麗（BVLGARI）新任品牌大使，穿搭都少不了經典的珠寶，展現新一代男神的不凡品味。

▲▼ 張凌赫 。（圖／翻攝IG）

▲張凌赫戴的寶格麗B.zero1系列白K金項鍊，206,500元。（圖／翻攝寶格麗官網）

28歲的張凌赫私下最常佩戴寶格麗B.zero1系列項鍊與戒指，此系列以羅馬競技場為設計靈感，環圈式設計即便未鑲任何鑽石，也以建築線條展現個性美學，存在感強烈；他也曾戴上18K白金材質的Serpenti Viper手環，捕捉靈蛇姿態的窄版設計，襯托出他的年輕活力。

▲▼ 張凌赫 。（圖／翻攝IG）

▲▼ 張凌赫 。（圖／翻攝IG）

▲張凌赫穿Gucci服裝搭配寶格麗B.zero1戒指與Serpenti Viper手環。（圖／翻攝zhanglinghe__1230 IG）

張凌赫除了與寶格麗密切合作，身高190公分的他還是天生衣架子，同時身兼Gucci品牌大使、Puma大中華區代言人，隨著《逐玉》爆紅又拿下蘭蔻（Lancôme）代言，聲勢銳不可當。

▲▼ 張凌赫 。（圖／翻攝IG）

▲張凌赫也與運動品牌Puma密切合作。（圖／翻攝zhanglinghe__1230 IG）

►《逐玉》張凌赫膚況太穩！進劇組必帶保養、日常習慣曝光

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關鍵字：

逐玉, 侯爺, 武安侯, BVLGARI, 寶格麗, Gucci, Puma

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