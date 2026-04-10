夏天防曬不只防黑！3款「潤色＋濾鏡感」防曬新品一次看

記者曾怡嘉／綜合報導

台灣高溫濕熱讓底妝更容易崩壞，防曬也不再只是防黑工具，今年日系品牌紛紛升級配方，從毛孔修飾、潤色校正到養膚防禦，一瓶搞定妝前需求，讓夏季底妝更輕薄穩定。

#ALLIE濾鏡修妍UV防曬乳：一瓶搞定毛孔柔焦

不想妝前層層疊擦，ALLIE直接把「濾鏡效果」做進防曬裡。主打結合高效防曬與毛孔修飾配方，一抹即可柔焦肌膚凹凸與毛孔問題，減少額外妝前產品使用，打造平滑透亮肌膚質感。



#SENKA專科全效防曬系列：養膚型高防護

面對長時間日曬與空污壓力，專科主打「養膚級防曬」。全系列具備SPF50+／PA++++防護，並加入超過42%保濕精華成分，強調長時間維持肌膚水潤。此打協助抵禦城市粉塵，並添加宇治抹茶精華，作為日常防護的一環，升級防曬同時導入100%紙質包裝，強調環保概念。



#曼秀雷敦水潤肌柔光透亮飾底防曬凝露：校色持妝升級

主打防曬兼飾底的曼秀雷敦，今年升級「鎖光UV防護膜科技」，提升貼膚度與持妝效果，同時強化潤色校正能力。一抹可修飾膚色不均，打造透亮感底妝。具備SPF50+／PA++++，並強調耐汗、耐水與抗摩擦，在高溫環境下仍能維持妝感穩定，貼心打造4款色選，對應不同膚色需求。



