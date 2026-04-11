導致皺紋、鬆垮的「肌膚糖化」到底是什麼？NG習慣、對抗飲食一次看

記者李薇／台北報導、攝影 圖／clean_0828 IG、for_everyoung10 IG、sooyaaa__ IG、lalalalisa_m IG、品牌提供

近期「肌膚糖化」再次成為保養關鍵字，因為許多品牌發現，隨著現代人生活習慣的改變，膠原蛋白流失的速度加快，臉部鬆垮凹陷提前降臨，但是到底什麼是「糖化」？哪些NG日常會導致問題發生？這篇一次解析給你聽。

＃什麼是肌膚糖化？

是指體內過多的糖分與蛋白質（含膠原蛋白）結合，形成「糖化終產物（AGEs）」，而這些糖化終產物會讓膠原蛋白變脆、變硬，而膠原蛋白本身就是支撐肌膚重要的關鍵，就像是身體的鋼筋，如果斷裂，就會很容易出現凹陷、下垂，加上糖化終產物本身是褐色的，數量過多也很容易讓肌膚色澤更加蠟黃。

＃糖化會造成哪些肌膚問題？

糖化反應是一個持續性的過程，長時間下來會讓肌膚整體老化速度加快，就像是失去鋼筋支撐的房子，面臨結構上的崩壞，皺紋會變多、臉部出現凹陷、下垂、毛孔變粗、膚色暗沉等等。

＃哪些生活習慣會造成糖化？

對於糖分過多最直覺的就是含糖分的食物，像是甜點、飲料、零食等，精緻碳水化合物包含：白飯、麵包、饅頭、稀飯、白麵條也都要小心，油炸、燒烤類型的高溫烹調食物本身更是已經含有大量AGEs，吃進去直接累積。另外，熬夜、作息不正常、抽菸、壓力大也都是加速糖化的元兇。

＃可以怎麼避免糖化？

除了避免攝取過多高糖分的食物、養成良好作息之外，像是深綠色蔬菜、莓果類、柑橘類、番茄、深海魚等，裡面都有很好的營養素，包括：多酚類、花青素、維生素C、OMEGA-3脂肪酸等等，可以達到抗糖化的效果，降低AGEs對人體產生的傷害，另外還有兩個小重點，就是加強防曬有助於抵抗紫外線造成的糖化問題，還有先從低升糖食物攝取，也能避免血糖快速升高導致糖化。

＃推薦抗糖化的肌膚保養

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