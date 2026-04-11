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導致皺紋、鬆垮的「肌膚糖化」到底是什麼？NG習慣、對抗飲食一次看

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記者李薇／台北報導、攝影　圖／clean_0828 IG、for_everyoung10 IG、sooyaaa__ IG、lalalalisa_m IG、品牌提供

近期「肌膚糖化」再次成為保養關鍵字，因為許多品牌發現，隨著現代人生活習慣的改變，膠原蛋白流失的速度加快，臉部鬆垮凹陷提前降臨，但是到底什麼是「糖化」？哪些NG日常會導致問題發生？這篇一次解析給你聽。

▲糖化,赫蓮娜,修麗可,倩碧,FORTE,保養,抗老,抗糖。（圖／品牌提供、記者李薇攝、IG）

＃什麼是肌膚糖化？

是指體內過多的糖分與蛋白質（含膠原蛋白）結合，形成「糖化終產物（AGEs）」，而這些糖化終產物會讓膠原蛋白變脆、變硬，而膠原蛋白本身就是支撐肌膚重要的關鍵，就像是身體的鋼筋，如果斷裂，就會很容易出現凹陷、下垂，加上糖化終產物本身是褐色的，數量過多也很容易讓肌膚色澤更加蠟黃。

▲糖化,赫蓮娜,修麗可,倩碧,FORTE,保養,抗老,抗糖。（圖／品牌提供、記者李薇攝、IG）

＃糖化會造成哪些肌膚問題？

糖化反應是一個持續性的過程，長時間下來會讓肌膚整體老化速度加快，就像是失去鋼筋支撐的房子，面臨結構上的崩壞，皺紋會變多、臉部出現凹陷、下垂、毛孔變粗、膚色暗沉等等。

▲糖化,赫蓮娜,修麗可,倩碧,FORTE,保養,抗老,抗糖。（圖／品牌提供、記者李薇攝、IG）

＃哪些生活習慣會造成糖化？

對於糖分過多最直覺的就是含糖分的食物，像是甜點、飲料、零食等，精緻碳水化合物包含：白飯、麵包、饅頭、稀飯、白麵條也都要小心，油炸、燒烤類型的高溫烹調食物本身更是已經含有大量AGEs，吃進去直接累積。另外，熬夜、作息不正常、抽菸、壓力大也都是加速糖化的元兇。

▲糖化,赫蓮娜,修麗可,倩碧,FORTE,保養,抗老,抗糖。（圖／品牌提供、品牌提供、IG）

＃可以怎麼避免糖化？

除了避免攝取過多高糖分的食物、養成良好作息之外，像是深綠色蔬菜、莓果類、柑橘類、番茄、深海魚等，裡面都有很好的營養素，包括：多酚類、花青素、維生素C、OMEGA-3脂肪酸等等，可以達到抗糖化的效果，降低AGEs對人體產生的傷害，另外還有兩個小重點，就是加強防曬有助於抵抗紫外線造成的糖化問題，還有先從低升糖食物攝取，也能避免血糖快速升高導致糖化。

＃推薦抗糖化的肌膚保養

➤赫蓮娜 極彈白繃帶修護乳霜，50ml、售價13300元

▲糖化,赫蓮娜,修麗可,倩碧,FORTE,保養,抗老,抗糖。（圖／品牌提供、記者李薇攝、IG）

赫蓮娜發現，白天的膠原蛋白糖化反應是夜晚的10倍，因此，全新的極彈白繃帶修護乳霜將焦點聚集在肌膚抗糖，從阻止、逆轉到淨化三個層面，對應不同成分配方，讓肌膚從裡到外全方位澎彈緊緻，尤其是來自地中海的角豆種子胚乳具有高黏度與熱可逆性，對抗肌膚糖化擁有很好的效果，同時結合靈魂成分膠原普拉斯鏈，從底層改善老化根源。

➤倩碧 超激光勻淨白淡斑精華PRO，30ml、售價2900元

▲糖化,赫蓮娜,修麗可,倩碧,FORTE,保養,抗老,抗糖。（圖／品牌提供、記者李薇攝、IG）

身為美國第一皮膚科醫學品牌的倩碧在日前更新第4代超激光勻淨白淡斑精華PRO，採用專利獨家成分UP302阻黑淨白分子，搭配菸鹼醯胺、雙形態維他命C以及甘草根萃取，透過複合的配方來擊退黑色素，更在質地進行全面的升級，比起前一代滲透效果快8倍，可以迅速吸收肌膚底層，清爽好吸收。

➤修麗可 A.G.E.極效賦活緊緻精華，30ml、售價5190元

▲糖化,赫蓮娜,修麗可,倩碧,FORTE,保養,抗老,抗糖。（圖／品牌提供、記者李薇攝、IG）

醫學美容保養品牌修麗可也在最近推出全新A.G.E.極效賦活緊緻精華，擁有首創膠原結構重塑科技，透過35%普拉斯鏈精華、4.6%莓果類黃酮、鼠李糖、龍膽根萃取，可以讓肌膚重現彈力緊塑，同時逆轉肌膚糖化問題，全方位從基底改善鬆垮垂的問題，打造夢寐以求的小V臉。

➤FORTE 10%胎盤素肌活精質乳霜，55ml、售價6600元

▲糖化,赫蓮娜,修麗可,倩碧,FORTE,保養,抗老,抗糖。（圖／品牌提供、記者李薇攝、IG）

來自台塑生醫的FORTE以肌底結構老化為概念，打造10%胎盤素肌活精質乳霜，延續系列獨創的「黃金四肌密」配比，搭配微脂囊包覆5重生長因子、雙重胜肽以及星芒杉紅藻萃取，絲柔質地可以由內而外賦活肌底，維持緊實飽滿的輪廓線條。

關鍵字：

糖化, 赫蓮娜, 修麗可, 倩碧, FORTE, 保養, 抗老, 抗糖

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