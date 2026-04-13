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aespa彩妝師愛用光澤唇彩推薦！AOU、Nuse必收　秒擁有Karina同款嘟嘟唇

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文／美人圈

在韓國具有極高知名度的的藝人化妝室「kitts」，不僅受到女團們的喜愛，更成為不少遊客指定安排的熱門新體驗！kitts的化妝師Yumin是女團aespa的愛用彩妝師，時常會在YouTube上分享自己的愛用彩妝品，以下整理六款Yumin推薦光澤型唇彩，想獲得女團同款的不掉色光澤感唇妝，絕對不能錯過！

▲唇彩 。（圖／翻攝自IG）

▲KARINA。（圖／IG@katarinabluu）

aespa彩妝師愛用推薦唇彩1：Anastasia Tinted Lip Gloss

不僅受到aespa彩妝師大力推薦，這款光澤唇蜜也是許多美妝網紅的愛用同款！輕輕一抹就能創造出令人驚艷的漂亮光澤感，顯色度更是超級好，能夠很好的遮蓋唇色。

Yumin老師的推薦色號是＃Soft Pink和＃Dusty Rose，＃Soft Pink是粉嫩的寶寶粉色，隨便塗都好看；＃Dusty Rose則是老師強推的百搭色，疊擦出來的光澤度超級精緻又時髦！

▲唇彩 。（圖／翻攝自IG）

▲Yumin老師推薦色號＃Soft Pink和＃Dusty Rose。（圖／Anastasia）

aespa彩妝師愛用推薦唇彩2：Heart Percent Dote On Mood 極潤水光唇釉

Heart Percent Dote On Mood的這款極潤水光唇釉，因為添加獨特配方，能讓色彩和光澤完美融合，打造出飽滿立體、水潤感滿滿的嘟嘟唇妝。就算反覆疊擦也不會暗沉卡色，是一款清透的水光感唇釉！

▲唇彩 。（圖／翻攝自IG）

▲Heart Percent Dote On Mood 極潤水光唇釉。（圖／IG@heartpercent_global）

Yumin老師推薦＃11 Dawn Mauve、＃14 泰迪摩卡，不論單擦還是疊擦都適合，是非常襯膚色的兩款色號選擇！

▲唇彩 。（圖／翻攝自IG）

▲Yumin老師推薦色號。（圖／IG@heartpercent_global）

aespa彩妝師愛用推薦唇彩3：MILK TOUCH 輕透水潤唇蜜

追求薄透輕盈感唇妝的首選！MILK TOUCH的這款是很輕透的韓系唇蜜，不會有討人厭的黏膩感。另外添加了潤唇成分和高光澤油，能夠很好的修飾唇況和唇色，就算素顏擦也不會覺得突兀！

▲唇彩 。（圖／翻攝自IG）

▲MILK TOUCH 輕透水潤唇蜜（圖／IG＠milktouch_official）

系列色號都是柔嫩的自然色系，#01 Morning Haze是清冷的中性調裸粉色，#05 Peach Drop則是水嫩感十足的蜜桃色，兩個都是Yumin老師的pick，塗上秒變韓女！

▲唇彩 。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／IG＠milktouch_official）

aespa彩妝師愛用推薦唇彩4：Nuse養膚唇釉

就像品名一樣，這款唇釉主打的便是全面的色彩護理，能夠同時滿足亮麗顯色度以及唇部保養兩種需求。使用胭脂仙人掌萃取物和十重透明質酸等獨家覆合物，讓雙唇透出亮麗光澤的同時還能補充水分保濕、改善唇部角質！

▲唇彩 。（圖／翻攝自IG）

▲Nuse養膚唇釉（圖／IG@nuse.official）

Yumin老師首推#05 Cool Babe跟#07 Tanned Hour，都是加了灰調的粉色，是更加柔和百搭的色系，光澤感漂亮外還不會染唇，適合注重唇護護理的人入手！

▲唇彩 。（圖／翻攝自IG）

▲#05 Cool Babe試色。（圖／IG@nuse.official）

aespa彩妝師愛用推薦唇彩5：Fenty Beauty水光唇膏

Fenty Beauty推出的最新款水光唇膏，是品牌旗下熱賣唇蜜的姊妹版本，不只保留了原版的漂亮水光妝效，更同步升級變得更加清爽不粘膩！保持了歐美唇膏極佳的遮色度，上唇後發色十分飽和均勻，一抹瞬間成為全場焦點！

▲唇彩 。（圖／翻攝自IG）

▲Fenty Beauty水光唇膏（圖／IG@fentybeauty）

唇膏包裝小巧方便攜帶，#04 Is It Fu$$y、#08 Sp'Ice Cold分別是裸粉調和肉桂茶棕色，都是十分日常百搭的色號，不論是冷色人還是暖色人都是必收！

▲唇彩 。（圖／翻攝自IG）

▲#04 Is It Fu$$y、#08 Sp'Ice Cold分別是裸粉調和肉桂茶棕色。（圖／IG@fentybeauty）

aespa彩妝師愛用推薦唇彩6：AOU光澤潤唇膏

這款光澤潤唇膏是品牌的熱銷系列，不只顯色度超好，泥狀的設計在唇上融化後能夠緊密的貼合唇部，卻依然維持水亮光澤感，隨便塗都漂亮！

▲唇彩 。（圖／翻攝自IG）

▲AOU光澤潤唇膏。（圖／IG@aoucosmetics）

Yumin老師的pick是#07 Bubble Balm，是很少女的芭比粉，能夠提亮膚色，呈現明亮柔嫩的日常感，是冷白皮的首選！還有另一款#09 Bebe Balm ，是淡粉色調的蜜桃奶茶色，塗上的輕透光澤感非常漂亮，水嘟嘟的妝感讓人一秒淪陷！

▲唇彩 。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／IG@aoucosmetics）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 唇彩

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