便當放一下就壞？高溫「3大食安地雷」曝光　白飯、雞蛋全中招

▲便當更要留意保存條件。（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

記者曾怡嘉／綜合報導

近來食安問題頻傳，加上天氣越來越熱，營養師夏子雯提醒，外食常見的便當其實也暗藏風險，從白飯、配菜到保存溫度，只要一個環節沒注意，就可能影響腸胃健康，掌握幾個關鍵原則，才能吃得安心。

#白飯：放太久恐滋生細菌

煮熟的白飯若長時間放在室溫環境，容易滋生仙人掌桿菌，當細菌產生毒素後，即使再次加熱也不一定能完全去除，可能引發嘔吐或腹瀉。因此白飯建議趁熱食用，避免久放。

#高麗菜：交叉污染更關鍵

高麗菜常見風險除了農藥殘留，更重要的是處理過程中的交叉污染。若切菜與處理生肉使用同一砧板或刀具，可能讓細菌沾附到蔬菜上，增加食安風險，因此生熟食器具需分開使用。

#煎蛋與滷蛋：未全熟風險高

雞蛋外殼可能帶有沙門氏菌，清洗時若水花飛濺，反而可能污染蛋液或周圍環境。若蛋未完全煮熟就食用，容易引發腸胃不適，因此建議蛋類料理務必全熟再吃。

夏子雯也點出想預防食安問題，一定要避開「危險溫度帶」，她強調所有熟食最需要注意的是避免長時間處於7°C～60°C的危險溫度帶，在這個範圍內，細菌會快速繁殖，若便當未妥善保溫或冷藏，放置一段時間後風險就會提高。

正確保存與食用方式應是買回便當若未立即食用，應盡快放入冰箱冷藏，再次食用前務必充分加熱至全熟，盡量於當餐或下一餐內食用完畢，避免反覆存放。