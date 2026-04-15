韓系馬尾這樣綁！馬尾蓬鬆顯髮量、牢固不扁塌　最後半圈是重點

文／美人圈

綁馬尾看似簡單，但其實只要掌握幾個小技巧，就能讓整體造型更有韓系氛圍感！近年韓系馬尾強調自然蓬鬆、後腦弧度與隨性感，不論是高馬尾、低馬尾或日常馬尾，只要增加一點蓬鬆度與層次感，就能瞬間顯得更精緻、減齡又不顯髮量少。以下整理6個韓系蓬鬆馬尾綁法技巧，讓馬尾看起來更有空氣感、輕鬆打造韓系感髮型！

韓系蓬鬆馬尾綁法技巧1：選對馬尾高度更有韓系氛圍

不同的馬尾高度會影響整體氣質，高馬尾能提升頭頂高度，讓造型更俐落有精神，也特別適合想打造韓系清爽感的人；而低馬尾則偏向溫柔慵懶風格，綁好後可用手指輕輕抓鬆後腦弧度，讓整體看起來更自然蓬鬆，不會顯得過於貼頭皮。依照臉型與想要的氛圍調整高度，是打造韓系馬尾的重要關鍵。

▲選對馬尾高度更有韓系氛圍。（圖／IG@mini_0323）

韓系蓬鬆馬尾綁法技巧2：綁前先打造髮根蓬鬆度

想讓馬尾看起來更有份量，建議在綁馬尾前先增加髮根蓬鬆度，可以用梳子輕輕倒梳頭頂，或是將表層頭髮夾起，用圓梳從內層吹出弧度，讓髮根自然撐起。這樣綁起來的馬尾會更立體，也能打造韓系自然空氣感。倒梳時建議動作輕柔，避免過度拉扯造成毛躁或受損。

▲綁馬尾前先增加髮根蓬鬆度。（圖／IG@mini_0323）

韓系蓬鬆馬尾綁法技巧3：髮圈最後一步「分層綁法」增加馬尾蓬度

這個技巧非常適合想要打造蓬鬆馬尾的人！綁馬尾時，在最後一圈髮圈時只拉出上半段頭髮，形成一個隱藏支撐點，不僅能自然增加馬尾高度，也會讓整體看起來更蓬鬆豐盈。這種分層綁法特別適合韓系隨性感馬尾，輕鬆營造自然蓬度。

▲在最後一圈髮圈時只拉出上半段頭髮。（圖／IG@mmeenze）

韓系蓬鬆馬尾綁法技巧4：稀疏髮偷吃步！小鯊魚夾增加支撐度

細軟髮或髮量較少的人，可以利用小鯊魚夾提升馬尾蓬度。將綁好的馬尾分成上下兩層，在中間水平夾入小鯊魚夾，再把上層頭髮蓋下來，就能瞬間讓馬尾變得更豐盈，也更有韓系隨性感。這個技巧也很適合想要讓低馬尾更有造型感的人。

▲小鯊魚夾增加支撐度。（圖／IG@chahong.official）

韓系蓬鬆馬尾綁法技巧5：選擇有份量感的髮圈或髮飾

髮圈其實也會影響馬尾的蓬鬆度，太細的髮圈容易讓馬尾貼頭皮，看起來較扁塌。選擇稍微有厚度的髮圈或布面髮飾，不僅能增加馬尾份量感，也能轉移視覺焦點，讓整體造型更有韓系氛圍。像是緞面髮圈或抓皺髮圈，都是近期韓系馬尾常見的搭配。

▲選擇有份量感的髮圈或髮飾。（圖／IG@jung_eunhye__）

韓系蓬鬆馬尾綁法技巧6：最後一步輕輕拉鬆最關鍵

綁好馬尾後，記得用手指輕輕拉鬆頭頂與兩側髮絲，順著頭型抓出自然弧度，避免整體太過緊貼頭皮。這個步驟能讓馬尾看起來更自然隨性，也是打造韓系蓬鬆馬尾不可忽略的關鍵。稍微抓出碎髮，也能增加慵懶氛圍與減齡感。

▲最後一步輕輕拉鬆最關鍵。（圖／IG@mini_0323）

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