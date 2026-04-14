韓國教練「瘦全身運動」在家就能做！2週有感小腹消失　手臂、大腿變細

文／美人圈
想瘦全身不一定要高強度運動！韓國社群爆紅「每天一個動作瘦全身」訓練法，單一動作每天100次，就能同時瘦小腹、瘦腿、瘦手臂，連厚背與臀部也能一起雕塑。韓國健身教練尹老師推薦這組燃脂動作，不用跑步、在家就能完成，特別適合忙碌族。透過反覆訓練啟動全身肌群、提升代謝，每天幾分鐘，持續兩週就能感受瘦全身效果！
瘦全身運動1：交叉手臂深蹲（瘦腿＋瘦小腹）
這招「交叉手臂深蹲」是韓國教練推薦的高效燃脂動作，透過深蹲結合手臂交替擺動，不只加強腿部與臀部，還能同時啟動核心與上半身肌群。動作簡單但燃脂效果明顯，特別適合想瘦腿、瘦小腹的人，每天做100次就能啟動全身代謝，幫助消耗脂肪。
動作重點：
雙腳與肩同寬站立，臀部向後坐
背部打直，腹部微收維持核心穩定
雙手往前交錯舉起，左右交替擺動
每天100下，可分2～3組完成
瘦全身運動2：壁上手掌擊牆式（瘦手臂＋瘦肚子）
看似簡單的「擊牆動作」，其實能同時刺激核心、手臂與腿部，是近期韓國爆紅的瘦全身動作。透過手掌拍牆與腳跟微抬，可以加速全身血液循環與燃脂，特別適合想瘦手臂、瘦肚子的人。
動作重點：
站在牆前，雙腳與肩同寬
左右手交替拍牆
核心收緊、背部挺直
每天100下，分3組完成
瘦全身運動3：站姿畫圈扭腰（瘦小腹最有感）
這招在韓國SNS累積超高點擊，被稱為「小腹剋星」。透過扭腰與手臂畫圈動作，可以加強腹部燃脂，對瘦小腹與側腰特別有感，同時也能帶動全身燃燒熱量。
動作重點：
站直身體，腹部出力
上半身左右扭動
雙手畫圈延展
每天100下即可
瘦全身運動4：收腹核心體操（瘦肚子＋瘦背）
這個動作看似輕鬆，但透過持續收腹與手臂上舉，可以深層訓練核心與背部線條，特別適合久坐族與小腹突出族。每天做100次，能幫助改善腹部鬆弛與厚背問題。
動作重點：
站直身體，腹部收緊
雙手向上拍打
骨盆微微律動
每天100下
瘦全身運動5：屈膝左右伸展（瘦腿＋瘦臀）
這招結合伸展與燃脂，能雕塑大腿內側與臀部線條，對瘦腿效果特別明顯。動作過程中核心持續發力，也能順便瘦小腹，是下半身燃脂動作之一。
動作重點：
雙腿打開站立
左右屈膝伸展
背部挺直、核心出力
每天100下
瘦全身運動6：搖擺弓箭步（瘦腿＋瘦屁股）
弓箭步本身就是瘦腿動作，加入左右搖擺後，能同時訓練臀部與核心，提升燃脂效率。短短幾分鐘就能讓腿部發熱，是雕塑腿型與瘦屁股的高效動作。
動作重點：
弓箭步站姿
左右搖擺重心
核心收緊
每邊50下
瘦全身運動7：坐姿划船式（瘦手臂＋瘦背）
這個坐著就能完成的動作，非常適合懶人與初學者。透過划船動作能雕塑手臂與背部，同時帶動核心燃脂，對改善厚背與蝴蝶袖很有幫助。
動作重點：
盤腿坐姿
手臂前後延展
上半身左右擺動
持續約5分鐘或100下
想讓「單一動作100次瘦全身」更有感？推薦這樣做
● 每天固定時間做
● 搭配快節奏音樂
● 分組完成較不易疲勞
● 持續2週以上效果更明顯
每天只要一個動作、100次，就能同時瘦小腹、瘦腿、瘦手臂，對於忙碌又想瘦身的人來說，是最容易維持的瘦全身運動。從今天開始挑一個動作試試，養成每日運動習慣，慢慢就能看到身形變化。
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