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韓國教練「瘦全身運動」在家就能做！2週有感小腹消失　手臂、大腿變細

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文／美人圈

想瘦全身不一定要高強度運動！韓國社群爆紅「每天一個動作瘦全身」訓練法，單一動作每天100次，就能同時瘦小腹、瘦腿、瘦手臂，連厚背與臀部也能一起雕塑。韓國健身教練尹老師推薦這組燃脂動作，不用跑步、在家就能完成，特別適合忙碌族。透過反覆訓練啟動全身肌群、提升代謝，每天幾分鐘，持續兩週就能感受瘦全身效果！

瘦全身運動1：交叉手臂深蹲（瘦腿＋瘦小腹）

這招「交叉手臂深蹲」是韓國教練推薦的高效燃脂動作，透過深蹲結合手臂交替擺動，不只加強腿部與臀部，還能同時啟動核心與上半身肌群。動作簡單但燃脂效果明顯，特別適合想瘦腿、瘦小腹的人，每天做100次就能啟動全身代謝，幫助消耗脂肪。

動作重點：

雙腳與肩同寬站立，臀部向後坐

背部打直，腹部微收維持核心穩定

雙手往前交錯舉起，左右交替擺動

每天100下，可分2～3組完成

瘦全身運動2：壁上手掌擊牆式（瘦手臂＋瘦肚子）

看似簡單的「擊牆動作」，其實能同時刺激核心、手臂與腿部，是近期韓國爆紅的瘦全身動作。透過手掌拍牆與腳跟微抬，可以加速全身血液循環與燃脂，特別適合想瘦手臂、瘦肚子的人。

動作重點：

站在牆前，雙腳與肩同寬

左右手交替拍牆

核心收緊、背部挺直

每天100下，分3組完成

瘦全身運動3：站姿畫圈扭腰（瘦小腹最有感）

這招在韓國SNS累積超高點擊，被稱為「小腹剋星」。透過扭腰與手臂畫圈動作，可以加強腹部燃脂，對瘦小腹與側腰特別有感，同時也能帶動全身燃燒熱量。

動作重點：

站直身體，腹部出力

上半身左右扭動

雙手畫圈延展

每天100下即可

瘦全身運動4：收腹核心體操（瘦肚子＋瘦背）

這個動作看似輕鬆，但透過持續收腹與手臂上舉，可以深層訓練核心與背部線條，特別適合久坐族與小腹突出族。每天做100次，能幫助改善腹部鬆弛與厚背問題。

動作重點：

站直身體，腹部收緊

雙手向上拍打

骨盆微微律動

每天100下

瘦全身運動5：屈膝左右伸展（瘦腿＋瘦臀）

這招結合伸展與燃脂，能雕塑大腿內側與臀部線條，對瘦腿效果特別明顯。動作過程中核心持續發力，也能順便瘦小腹，是下半身燃脂動作之一。

動作重點：

雙腿打開站立

左右屈膝伸展

背部挺直、核心出力

每天100下

瘦全身運動6：搖擺弓箭步（瘦腿＋瘦屁股）

弓箭步本身就是瘦腿動作，加入左右搖擺後，能同時訓練臀部與核心，提升燃脂效率。短短幾分鐘就能讓腿部發熱，是雕塑腿型與瘦屁股的高效動作。

動作重點：

弓箭步站姿

左右搖擺重心

核心收緊

每邊50下

瘦全身運動7：坐姿划船式（瘦手臂＋瘦背）

這個坐著就能完成的動作，非常適合懶人與初學者。透過划船動作能雕塑手臂與背部，同時帶動核心燃脂，對改善厚背與蝴蝶袖很有幫助。

動作重點：

盤腿坐姿

手臂前後延展

上半身左右擺動

持續約5分鐘或100下

想讓「單一動作100次瘦全身」更有感？推薦這樣做

● 每天固定時間做

● 搭配快節奏音樂

● 分組完成較不易疲勞

● 持續2週以上效果更明顯

每天只要一個動作、100次，就能同時瘦小腹、瘦腿、瘦手臂，對於忙碌又想瘦身的人來說，是最容易維持的瘦全身運動。從今天開始挑一個動作試試，養成每日運動習慣，慢慢就能看到身形變化。

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 減肥, 瘦全身, 運動

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