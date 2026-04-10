fb ig video search mobile ETtoday

日系平價牌再＋1！UNIQLO勁敵「WEGO將進軍台灣」首店地點曝光

>

記者鮑璿安 ／綜合報導

日系平價服飾是大家衣櫥中不可或缺的存在，如今不讓UNIQLO、GU專美於前，日本平價潮流品牌 WEGO 正式宣告進軍台灣！根據日本 WWD報導，品牌將在今年（2025年）5 月以台北「誠品生活武昌店」作為起點，全面啟動海外展店計劃，以年輕族群與觀光客密集的街區作為切入點，讓平價的街頭服飾深入大家的日常。

據了解，品牌規劃在 2030 年前於台灣拓展至約 20 間門市，顯示對在地市場的高度重視與信心。過去 WEGO 已透過社群平台經營，在台累積一定關注度，加上台灣消費者對日系文化與原宿街頭風格的接受度高，也讓品牌在尚未正式進駐前就具備良好基礎。

在設計風格上，WEGO 之所以能快速累積年輕族群支持，關鍵在於其鮮明的「原宿系」基因。品牌擅長將復古、街頭與Y2K元素混搭，透過寬鬆輪廓、層次堆疊與高彩度配件，打造出帶點隨性又極具個人風格的穿搭語言。無論是寬版T恤、工裝褲，還是帽款、飾品等細節單品，都強調自由搭配與自我表達，讓流行不再有距離感。除了台灣，WEGO 也同步將觸角延伸至大陸市場，預計於上海開設旗艦店，WEGO 正從過去以日本為核心的經營模式，逐步轉向更積極的亞洲市場拓展策略。

關鍵字：

WEGO, 日系潮牌, 台灣開店, 原宿風, 誠品生活

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

虛榮心超強的三大星座！TOP 1對物質享受有高要求　以證明品味與個人價值

虛榮心超強的三大星座！TOP 1對物質享受有高要求　以證明品味與個人價值

台中漢神洲際廣場今開幕！精品美妝、超強熟食4大亮點一次看

台中漢神洲際廣場今開幕！精品美妝、超強熟食4大亮點一次看

越相處越累要注意！「6種消耗型朋友」你中了幾個？

越相處越累要注意！「6種消耗型朋友」你中了幾個？

台中漢神洲際4／10中午12：30開門見客！LOPIA熟食「一整排」逛不完 當戀情出現4種狀態　也許彼此放手會更好 這張圖第一眼先看到什麼？看出你什麼時候能走出制約 容易招人討厭的三大星座！TOP 1行事衝動、說話直接　容易忽略他人感受 「不愛了卻不提分手」星座Top3！第一名最怕當壞人寧可拖著 曖昧多久才算剛好？「3個關鍵出現」就該升級戀人關係 最容易倚老賣老的三大星座！TOP 1一旦有經驗與地位　就認為自己是王

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面