日系平價牌再＋1！UNIQLO勁敵「WEGO將進軍台灣」首店地點曝光

記者鮑璿安 ／綜合報導

日系平價服飾是大家衣櫥中不可或缺的存在，如今不讓UNIQLO、GU專美於前，日本平價潮流品牌 WEGO 正式宣告進軍台灣！根據日本 WWD報導，品牌將在今年（2025年）5 月以台北「誠品生活武昌店」作為起點，全面啟動海外展店計劃，以年輕族群與觀光客密集的街區作為切入點，讓平價的街頭服飾深入大家的日常。

據了解，品牌規劃在 2030 年前於台灣拓展至約 20 間門市，顯示對在地市場的高度重視與信心。過去 WEGO 已透過社群平台經營，在台累積一定關注度，加上台灣消費者對日系文化與原宿街頭風格的接受度高，也讓品牌在尚未正式進駐前就具備良好基礎。

在設計風格上，WEGO 之所以能快速累積年輕族群支持，關鍵在於其鮮明的「原宿系」基因。品牌擅長將復古、街頭與Y2K元素混搭，透過寬鬆輪廓、層次堆疊與高彩度配件，打造出帶點隨性又極具個人風格的穿搭語言。無論是寬版T恤、工裝褲，還是帽款、飾品等細節單品，都強調自由搭配與自我表達，讓流行不再有距離感。除了台灣，WEGO 也同步將觸角延伸至大陸市場，預計於上海開設旗艦店，WEGO 正從過去以日本為核心的經營模式，逐步轉向更積極的亞洲市場拓展策略。