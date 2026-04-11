「梅姨」別楓葉胸針閃耀上海　安海瑟薇變身甜美公主打片

▲安海瑟薇（左）與梅莉史翠普現身上海宣傳新片《穿著Prada的惡魔2》。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

好萊塢巨星「梅姨」梅莉史翠普（Meryl Streep）與安海瑟薇（Anne Hathaway）昨（10日）於上海宣傳新片《穿著Prada的惡魔2》，兩人全球巡迴的多變造型宛如一場場服裝秀，特別是76歲的梅莉史翠普狀態絕佳，每一套造型都展現影后氣勢，上海場她選穿Saint Laurent緞面洋裝，搭配台灣珠寶設計師趙心綺創立的同名CINDY CHAO藝術珠寶，優雅大氣。





▲梅莉史翠普於Saint Laurent緞面洋裝別上CINDY CHAO The Art Jewel White Label Collection四季系列楓葉胸針。（圖／CINDY CHAO提供）

梅莉史翠普於上海宣傳《穿著Prada的惡魔2》，身穿緞面深藍色洋裝，並別上CINDY CHAO White Label Collection 四季楓葉胸針，楓葉的葉脈起伏在胸前自然舒展充分展現生命力，吸睛度百分百，她同時戴上鑲嵌15.33克拉枕形白鑽的White Label Collection建築戒指，輕鬆展現巨星風範。





▲梅莉史翠普同時搭配鑲嵌15.33克拉枕形白鑽的CINDY CHAO The Art Jewel White Label Collection建築戒指。（圖／CINDY CHAO提供）

同場的安海瑟薇則選穿大陸設計師品牌Susan Fang蓬裙禮服亮相，夢幻的蛋糕裙設計讓她瞬間變甜美公主，她也樂於擺動裙子展現俏皮的一面，身為寶格麗（BVLGARI）代言人的她，巡迴宣傳新片都佩戴寶格麗華麗珠寶或墨鏡，相當稱職。





▲安海瑟薇是寶格麗代言人，宣傳期都戴著寶格麗珠寶。（圖／寶格麗提供）

