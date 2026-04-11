立體山茶花點綴髮梢美翻　亞歷山卓髮飾氣質取勝

▲模特兒別著亞歷山卓金燦珠蕊山茶花系列髮飾。（圖／亞歷山卓提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

法國精品髮飾品牌亞歷山卓（Alexandre de Paris）春季新品登場，創作靈感圍繞對比與和諧展開，透過材質與色彩的交錯運用，在柔美與個性之間取得平衡，運用活力桃紅與灰藍色調形成鮮明對比，並藉由絲絨、丹寧或綢緞布料，搭配頂級醋酸纖維及施華洛世奇水晶、珍珠、金屬等異材質交織，呈現出鮮明的季節感與視覺層次。





▲亞歷山卓金燦珠蕊山茶花髮束藍色款，8,800元。

花卉與蝴蝶元素亦為本季重點。精緻花朵以細膩設計詮釋盛放之美，除了經典的山茶花外，新穎的金珠梨花和金珠三瓣花系列特別點綴 24K鍍金黃銅，為髮飾增添溫潤質感。蝴蝶系列則以輕盈靈動的姿態呈現，晶燦蝶形髮飾透過立體輪廓與細緻鑲飾，營造出彷彿蝶舞翩翩的視覺效果，為日常造型帶來靈動氣質。





▲模特兒別著亞歷山卓晶燦鳳蝶系列豆扣夾，9,900元。





▲模特兒戴亞歷山卓丹寧刺繡髮箍 11,500元， 仕女夾 7,200元。

奧地利品牌施華洛世奇（Swarovski）則二度與全球品牌代言人亞莉安娜（Ariana Grande）攜手，推出Ariana Grande x Swarovski聯名系列，將極光般的光影變幻到花園中的虹彩色調化為迷人首飾，29件作品中包括可作為胸針或髮飾的蜻蜓造型設計，以及透過彩虹色調的施華洛世奇水晶與水晶珍珠創作的小蜻蜓髮夾，款款閃亮夢幻。





▲Ariana Grande x Swarovski蜻蜓造型胸針和髮飾，10,000 元。（圖／施華洛世奇提供）





▲Ariana Grande x Swarovski髮夾，6,300元。