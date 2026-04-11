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紐約第五大道旗艦店啟發　海瑞溫斯頓黑白珠寶秀建築美感

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▲▼ 海瑞溫斯頓 。（圖／公關照）

▲海瑞溫斯頓 New York系列 718 Marble Marquetry尖晶石鑽石項鍊。（圖／海瑞溫斯頓提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

1932年創立的海瑞溫斯頓（Harry Winston）與發源地紐約有深刻連結，也成為品牌創作的靈感來源，當中718 Marble Marquetry系列回溯品牌歷史，汲取位於紐約第五大道718 號旗艦店的建築美學，將該建築的黑白大理石圖案轉化為頂級珠寶設計，由項鍊、耳環與戒指組成，以水滴型寶石環繞中央祖母綠型切工鑽石，演繹幾何美學的華麗層次。

▲▼ 海瑞溫斯頓 。（圖／公關照）

▲海瑞溫斯頓 New York系列 718 Marble Marquetry尖晶石鑽石耳環。

海瑞溫斯頓718 Marble Marquetry系列作品採用包括紅寶石、藍寶石、粉紅藍寶石、錳鋁榴石搭配美鑽，最新力作選用黑色尖晶石，構築出黑白鮮明對比的項鍊與耳環，整體設計兼具結構、平衡與律動感，風格大氣。

▲▼ 海瑞溫斯頓 。（圖／公關照）

▲海瑞溫斯頓 New York系列 718 Marble Marquetry錳鋁榴石鑽石項鍊。

寶格麗（BVLGARI）年度頂級珠寶系列Eclettica，也與建築緊密相扣，當中Eclectic Embrace祖母綠、縞瑪瑙與鑽石頸鍊巧妙呼應佛羅倫斯近郊Sammezzano 城堡的華麗裝飾幾何圖案，將摩爾建築的馬賽克與阿拉伯式紋飾轉化為層層交織的立體珠寶結構，中央鑲嵌一顆重約10.12克拉的八角形切割哥倫比亞祖母綠，看似一座微型建築，戴起來具流動感，歸功於180個元件構成的巧思與精湛工藝，讓華麗設計也能兼顧佩戴舒適性。

▲▼ 海瑞溫斯頓 。（圖／公關照）

▲寶格麗Eclectic Embrace鑲嵌祖母綠、縞瑪瑙與鑽石頸鍊呼應佛羅倫斯近郊 Sammezzano城堡的華麗裝飾幾何圖案。（圖／寶格麗提供）

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關鍵字：

海瑞溫斯頓, Harry Winston, BVLGARI, 寶格麗

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