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GU春日爆款Top 6！DRY系列、百褶裙限時優惠一次看　350元換新裝

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記者鮑璿安／綜合報導

換季就是衣櫃重整的最佳時機，日本流行服飾品牌 GU 也順勢推出「春日熱銷清單」，精選6款近期在社群討論度極高的關鍵單品，不只掌握流行趨勢，更同步祭出期間限定優惠，讓實穿與價格一次到位，成為春季入手清單的熱門焦點。

▲▼GU 。（圖／品牌提供）

▲輕型氣球褲、蛋糕連身裙。（圖／品牌提供）

▲▼GU 。（圖／品牌提供）

▲DRY boxy無袖T恤。（圖／品牌提供）

首先在機能與日常穿搭之間取得平衡的，是本季話題單品 DRY 系列，DRY Boxy 無袖T恤以吸汗快乾材質打造清爽體感，加上寬鬆版型與不過低的袖口設計，讓整體更俐落有型；另一款「DRY華夫格T恤」則透過略短版剪裁與低飽和色系，營造輕盈又帶點日系氛圍的造型感，並於4月10日至4月16日推出限定價890元，成為高CP值首選。

▲▼GU 。（圖／品牌提供）

▲▼GU 。（圖／品牌提供）

▲▼GU 。（圖／品牌提供）

▲▼GU 。（圖／品牌提供）

▲女裝蛋糕連身裙_原價$990；女裝 輕型牛仔百褶裙_限定價$890(原價$990)；DRY boxy無袖T恤_限定價$350(原價$390)；DRY Barrel leg錐形輕便褲_原價$790。（圖／品牌提供）

裙裝部分則主打春日氛圍感，「蛋糕連身裙」以多層次剪裁與輕盈布料堆疊出浪漫輪廓，無論是日常出遊或約會都能輕鬆駕馭；而「輕型牛仔百褶裙」則以涼感丹寧材質結合百褶設計，在學院風與清爽感之間取得平衡，同樣祭出890元限定優惠，兼具造型與價格優勢。褲裝則延續近年討論度極高的輪廓趨勢，「DRY BARREL LEG 錐形輕便褲」以俐落錐形線條修飾比例，兼顧通勤與日常需求；而話題新品「輕型氣球褲」則以立體膨度與收口褲腳打造360度圓弧輪廓，讓整體造型更有份量感與層次，也是Threads上熱議單品之一。

日系平價服飾是大家衣櫥中不可或缺的存在，如今不讓UNIQLO、GU專美於前，日本平價潮流品牌 WEGO 正式宣告進軍台灣！根據日本 WWD報導，品牌將在今年（2026年）5 月以台北「誠品生活武昌店」作為起點，全面啟動海外展店計劃，以年輕族群與觀光客密集的街區作為切入點，讓平價的街頭服飾深入大家的日常。

關鍵字：

GU, 春季時尚, 換季優惠, DRY系列, 人氣單品

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