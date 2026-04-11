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Felix同款adidas厚底跑鞋太燒！ISSEY MIYAKE聯名Camper最可愛「瑪莉珍」

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記者鮑璿安／綜合報導

運動鞋的角色正在改寫，從單純機能走向「造型核心」，成為整體穿搭中最關鍵的一環。由Stray Kids成員 Felix 與鄭好娟演繹的 adidas Originals Urban Street 系列，將經典跑鞋轉化為高存在感的街頭單品；而ISSEY MIYAKE 與 Camper 也展開聯名，把自然靈感與結構設計融入鞋履之中，讓舒適與造型並行。

▲▼ 鞋款 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋款 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋款 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋款 。（圖／品牌提供）

adidas Originals 以2026春夏Urban Street系列回應城市穿搭趨勢，找來Felix與鄭好娟共同演繹，從Felix同款造型切入更具話題。主打Adistar Control 5與Adistar XLG，將經典跑鞋輪廓轉為日常穿搭語言。Control 5以透氣網眼與立體中底打造輕盈腳感，兼顧舒適與細節層次。XLG則放大厚底比例與線條張力，讓整體造型更具存在感。系列同時加入丹寧單品與三條線外套，延伸完整街頭搭配邏輯。整體強調從機能走向風格的轉換，讓運動鞋成為造型核心。

▲▼ 鞋款 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋款 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋款 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋款 。（圖／品牌提供）

▲ISSEY MIYAKE 與 Camper 再度攜手推出Karst Finch。（圖／品牌提供）

ISSEY MIYAKE 與 Camper 再度攜手推出Karst Finch，把設計語言帶進更具實驗感的日常鞋款。靈感來自雀鳥羽毛，轉化為色彩與結構兼具的針織鞋面，視覺與機能同時成立。鞋型以近似瑪莉珍的開口設計呈現，讓穿脫更直覺，也讓造型多了一點輕巧變化。腳感部分則透過ReXarge超臨界發泡中底提供緩震支撐，搭配Vibram外底強化抓地與穩定性。整體輪廓延續Karst鞋底靈感，帶出自然地形般的立體層次。

關鍵字：

adidas, ISSEYMIYAKE, 跑鞋, 街頭風, 鞋款

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