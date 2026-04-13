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凱蒂佩芮黏杜魯道音樂節放閃　香奈兒錶配白T造型輕鬆時尚

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▲▼凱蒂佩芮 。（圖／翻攝IG）

▲凱蒂佩芮與加拿大前總理賈斯汀杜魯道參加科切拉音樂節，率性坐在路邊吃炒麵。（圖／翻攝katyperry IG）

記者陳雅韻／台北報導

美國流行樂天后凱蒂佩芮（Katy Perry）與加拿大前總理賈斯汀杜魯道（Justin Trudeau）熱戀中，隨著戀情浮上檯面，兩人愈發高調，一起參加美國年度音樂盛事Coachella科切拉音樂節活動，他們黏得緊看表演，相當甜蜜，同時也放下巨星與政治明星的形象包袱，率性坐在路邊吃炒麵，享受約會時光。

▲▼凱蒂佩芮 。（圖／翻攝IG）

▲凱蒂佩芮與賈斯汀杜魯道熱戀中，手牽手穿梭在音樂節現場。（圖／翻攝katyperry IG）

名人們參加科切拉音樂節總是精心打扮，凱蒂佩芮與賈斯汀杜魯道則是以簡單的白T恤配丹寧褲亮相，顯得輕鬆愜意，凱蒂佩芮最亮眼的行頭是香奈兒（CHANEL）經典不敗的J12白色陶瓷腕錶，與她的休閒裝扮完美相稱，再背上極簡黑色後背包，讓她能騰出雙手隨著音樂揮舞搖擺。

▲▼凱蒂佩芮 。（圖／翻攝IG）

▲凱蒂佩芮欣賞小賈斯丁的演出。（圖／翻攝katyperry IG）

凱蒂佩芮分享她與男友賞小賈斯汀表演的片段，小賈斯汀在舞台上開YouTube搜尋早期成名曲〈Baby〉準備表演時，凱蒂佩芮在台下搞笑說：「幸好他有買Premium（會員），我可不想看到任何廣告！」天后妙語成為科切拉音樂節有趣花絮。

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關鍵字：

凱蒂佩芮, CHANEL, 香奈兒, 賈斯汀杜魯道, 小賈斯汀, 科切拉音樂節

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