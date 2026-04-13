收假不想上班？5招快速找回效率　上班族必學「回神節奏」一次看

▲5個方法幫你回到工作正軌。

記者曾怡嘉／台北報導 圖／Unsplash

過完一個周末，不少人明明坐在辦公桌前，卻始終進不了狀況。其實效率下滑並非懶散，而是身心還停留在放鬆節奏，只要用對方法，就能讓狀態慢慢回到正軌。

#先從低負擔任務找回手感

收假後的低效率，多半來自節奏突然轉換帶來的不適應。與其一開始就逼自己處理高強度工作，不如先從簡單、可快速完成的任務著手，例如整理信件或盤點待辦事項，讓思緒有個重新啟動的過程，同時也能降低面對工作的抗拒感。

#分段專注比長時間硬撐更有效

當狀態逐漸回溫後，可以透過分段專注的方式安排工作時間，例如設定短時間的專心區間並搭配適度休息，有助於逐步找回專注力，而不是長時間坐在位置上卻效率不佳，反而更容易分心。

#作息調整是關鍵基礎

另一方面，假期打亂的作息也是影響效率的重要因素。將睡眠與起床時間慢慢拉回固定節奏，比單靠提神飲品更能穩定白天表現，也能避免晚上精神過度亢奮，影響隔天狀態。

#任務精簡讓效率更聚焦

同時，將每日任務精簡成幾項明確且可完成的目標，也能避免因待辦過多而產生焦慮，進而拖慢整體進度。當目標清楚且具體，完成後的成就感也會幫助提升後續動力。

#建立專屬工作時間

若再搭配一些固定的開工小習慣，例如整理桌面或準備一杯飲品，能幫助建立心理上的「開始工作」訊號，讓身體更快進入專注狀態。這類儀式不需要複雜，但要具有穩定性，才能長期發揮效果。