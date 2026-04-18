2026必買定妝蜜粉推薦！SUQQU、NARS桃花小白餅彩妝師私心也大推

▲年度最強蜜粉名單。（圖／品牌提供、取自 suqqu_official IG）

圖文／CTWANT

底妝畫得再完美，若少了最後一步定妝，精緻度便會隨時間大打折扣。進入2026年，蜜粉不再只是單純的「吸油」，更多了修飾瑕疵、校正膚色與延續底妝質感的重責大任。不論你是追求日系貴婦那種飽滿的「濕潤光」，還是迷戀歐美派那種細膩拋光的「磨皮感」，今年的新品表現都讓人驚艷。如果你正煩惱夏日悶熱導致的暗沉，或是乾冷季節帶來的乾紋粉感，這份年度最強蜜粉名單絕對能讓你找到心頭好，讓你的妝容從早到晚都像剛完妝般淨透無瑕。

2026必買蜜粉推薦：SUQQU晶采艷澤蜜粉e｜乾肌救星，鎖住底妝的高級潤感

身為日本頂級底妝代表，SUQQU的蜜粉一直是彩妝師與資深美妝控的私藏。全新推出的晶采艷澤蜜粉e專為追求「高級光澤」的人量身打造，核心在於高比例的油質包覆粉體技術。許多乾肌網友分享：「以前定妝最怕顯乾紋，但 SUQQU這罐擦上去反而像擦了保養品，底妝原本的亮感完全被鎖住，甚至更細膩！」搭配多重尺寸珠光，讓肌膚呈現出飽滿、濕潤的微光感，是營造貴婦好氣色的首選。

▲SUQQU 晶采艷澤蜜粉e 15g／2,350元。（圖／取自 suqqu_official IG）

2026必買蜜粉推薦：晶采光透蜜粉 e｜混油肌天菜，打造明亮乾淨的透明美肌

若你偏好清透、輕盈的妝效，同系列的晶采光透蜜粉 e則展現了不同的美學。它運用球狀柔焦粉體與細緻的水感珠光，能在修飾毛孔與細紋的同時維持皮膚的通透度。論壇上有網友評價：「這款的控油力拿捏得剛剛好，夏天用也不會覺得厚重。它不會把光澤完全蓋掉，而是把妝面收拾得很乾淨明亮，像天生膚質就很好。」對於混油肌或在潮濕氣候下追求乾淨妝感的人來說，這款簡直是定妝界的透明薄紗。

▲SUQQU 晶采光透蜜粉e 15g／2,350元。（圖／品牌提供、取自 suqqu_official IG）

2026必買蜜粉推薦：NARS桃花小白餅｜任何角度都完美拋光

NARS的小白餅（裸光蜜粉餅）在美妝圈早已封神，2026春夏限定的桃花小白餅換上夢幻花卉新衣，不僅顏值爆表，內容物依然強大。結合獨家控光科技與LRC聚光保濕複合物，它能在不改變底妝顏色的前提下，達成視覺上的柔焦磨皮。不少網友讚嘆：「它的粉質細到摸不出來，刷上臉後原本的毛孔瑕疵瞬間隱形，而且臉部轉動時會有一種高級的裸光感，像內建了自選濾鏡一樣！」這款限量版更強化了保濕力與持妝感，是打造柔焦拋光肌的最佳拍檔。

▲NARS 裸光蜜粉餅 妝點花漾版 9g／1,650元。（圖／品牌提供）

2026必買蜜粉推薦：BOBBI BROWN 冷萃紫蜜粉餅｜拯救蠟黃的冷白皮濾鏡

如果你常覺得完妝後臉色暗沉、容易發黃，那麼BOBBI BROWN今年母親節推出專為亞洲膚色打造的冷萃紫蜜粉餅絕對是必收黑馬。這款蜜粉餅採用美翻天的冷萃紫＋透明白大理石設計，上臉後紫色調能精準抵銷肌膚的蠟黃感。網友直言：「這塊真的神！刷上去整張臉直接乾淨一階，原本暗沉的地方都亮了起來。」加入粉紅珍珠光粒子後，讓妝效帶有減齡的澎潤感。其優異的控油力也深受台灣讀者好評，在悶熱的天氣下補妝也不結塊，隨手一拍就是迷人的冷白光感肌。

▲BOBBI BROWN 冷萃紫蜜粉餅 10g／1,900元。（圖／品牌提供）

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