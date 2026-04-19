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唇彩控會瘋掉！Sisley雲朵唇慕斯暈開後太美、CELINE潤唇膏有玫瑰香味

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唇彩控會瘋掉！Sisley 雲朵唇慕斯暈開後太美、DIOR 豐漾俏唇蜜打造果凍唇、CELINE 霧光潤唇膏竟然有玫瑰香味

▲春夏精品唇彩最值得投資。（圖／品牌提供、廖怡婷攝）

圖文／CTWANT

唇彩不僅是點亮氣色的工具，更是放進小廢包裡的時尚配件。今年春夏，精品美妝紛紛將「保養精華」與「感官體驗」推向新巔峰。Sisley突破彩妝界線，用一支雲朵慕斯精簡全臉步驟，讓妳在呼吸間散發法式甜美；DIOR則用霓光細閃微粒捕捉南法的陽光碎片，讓雙唇綻放夏日微笑。而備受矚目的CELINE，則透過細膩的銀色切割工藝與清新玫瑰香調，將唇膏昇華為永恆的藝術品。當護唇級的奢華成分遇上高級時裝的設計靈魂，每一抹色彩都成了最值得投資的精緻儀式。

Sisley雲朵唇慕斯

一支搞定全妝！全新雲朵唇慕斯採用空氣慕斯質地，打破大眾對於霧面彩妝的厚重印象，從唇部延伸使用至雙頰、眼周與輪廓，建立全臉一致的雲朵柔霧甜美氣色。在簡化步驟、節省時間的同時，更容易掌控全臉色調，輕鬆駕馭法式甜美動人氣色！01太妃糖慕斯是溫潤的裸棕色調、02粉玫瑰慕斯是柔和紅潤色調、03覆盆子慕斯則是莓果色調，可依照個人喜好調整濃度，小廢包也裝得下真的超級方便。

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▲Sisley 雲朵唇慕斯 3色 6ml／1,850元。（圖／廖怡婷攝）

空氣慕斯質地觸感細緻綿密，觸膚瞬間貼合肌膚紋理，能自然融於底妝。即便重複疊擦，依然能維持呼吸感十足的輕盈妝效，Sisley實驗室延續植物美容學專業，將頂級保養精華導入全新雲朵唇慕斯中，成為具備護唇級修護力的保養型彩妝；同時適用於唇部、雙頰與眼周等敏感細緻的肌膚區域，完成柔霧妝效後依然舒適不乾澀，讓每一抹色彩都成為最安心的奢華保養！

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▲不論是薄擦或者厚塗都非常滑順好推抹，完全不給皮膚造成負擔，暈開後顏色非常美。（圖／廖怡婷攝）

雲朵唇慕斯色彩均勻、暈染順暢，可依需求疊加層次，精準調配妝感甜度！一支就能完成唇、頰、眼的全臉協調妝容，讓彩妝新手也能如同資深彩妝師，精準拍出專屬法式甜霧好氣色。輕盈慕斯質地不卡粉還能作為眼影底色，取少量塗抹於眼摺位置均勻推開，建立眼部深淺層次，輕鬆完成甜心眼妝。當成腮紅或者眼影時還可以搭配花樣植物精華亮采盤，疊在雲朵唇慕斯上就有超閃耀細緻的光澤，非常高級有質感。

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▲Sisley 花樣植物精華亮采盤 12g／3,950元。（圖／廖怡婷攝）

迪奧 豐漾俏唇蜜 限量版

今夏迪奧全球彩妝創意形象總監Peter Philips為唇彩推出全新限定色選，將普羅旺斯的盛夏晴空幻化為迷人唇色。夏日必備的迪奧豐漾俏唇蜜限量版內含霓光的細閃微粒，為雙唇注入如夏日般燦爛的微笑光芒。配方添加玻尿酸與櫻桃油精華，一抹立即柔嫩唇部、綻放豐盈閃耀光澤，讓笑容如盛夏陽光般閃耀動人。

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▲迪奧 豐漾俏唇蜜 限量版 共5色 6ml／1,400元。（圖／品牌提供）

# 025 落日金：閃耀霓光光澤的裸棕色，揉合金燦古銅色調，為雙唇披上一抹宛如夕陽餘暉般的溫暖光影。

# 046 陽光橙：多彩霓光交織的金燦珊瑚色，融入細膩粉色珠光，綻放如盛夏豔陽般的明亮活力。

#053 晨曦粉：柔和粉色交織金色閃耀粒子，閃爍細緻虹彩光澤，宛若晨光映照下的珍珠貝母。

#054 柔嫩粉：清透柔粉色調，輕盈綻放純淨細緻的粉嫩光采，展現自然優雅氣息。

#072 蔚藍光：清透湛藍交織細膩珠光，綻放波光粼粼的閃耀光澤，宛如湖面映照的純淨光影。

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▲（圖／品牌提供）

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▲迪奧 癮誘沁涼水唇露同步推出全新夏日色彩「#531 落日夕陽」，燦爛的赭紅色完美詮釋南法夏日夕陽的迷人魅力。迪奧 癮誘沁涼水唇露#531 限量版5ml／1,400元。（圖／品牌提供）

CELINE 霧光潤唇膏

隨著LE ROUGE CELINE系列霧光潤唇膏全系列八款色選正式上市，CELINE BEAUTÉ所構築的美妝世界也逐步完整呈現。此次推出的8款色選，包括1款通用透明色及7款可疊加顯色的有色唇膏，在自然妝效與色彩表現之間取得精妙平衡，體現品牌一貫的法式優雅與從容日常。CELINE Beauté於2024年3月在品牌時裝秀中首次亮相，作為CELINE高訂香氛系列美學語言的延伸，進一步詮釋品牌對於法式優雅與現代女性氣質的理解。這款唇膏散發淡雅香氣，以清新甜美的玫瑰香調為核心，呼應貫穿整個CELINE高定香水系列的標誌性粉香調性。

唇彩控會瘋掉！Sisley 雲朵唇慕斯暈開後太美、DIOR 豐漾俏唇蜜打造果凍唇、CELINE 霧光潤唇膏竟然有玫瑰香味

▲質地細膩柔融，包裹雙唇，瞬間帶來舒適觸感，使唇部持久柔軟。（圖／品牌提供）

LE ROUGE CELINE系列霧光潤唇膏，延續品牌對細節與質感的高度講究，將時裝精神轉化為日常妝容的一部分，使美妝成為個人風格的自然延伸。作為可替換裝設計的雋永之物，潤唇膏採用多面切割的銀色外殼，並以浮雕工藝飾以品牌標誌性Triomphe圖案，彰顯高訂級別的精緻工藝與永恆設計理念。

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▲CELINE 霧光潤唇膏／2,900元。（圖／品牌提供）

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周刊王, 唇彩, Sisley, DIOR, CELINE

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