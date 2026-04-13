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摩納哥王妃穿10萬瀟灑套裝　當網球場邊優雅觀眾

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▲▼ 夏琳王妃 。（圖／CFP）

▲摩納哥夏琳王妃（左起）與勞力士蒙地卡羅大師賽冠軍辛納、親王阿爾貝二世、亞軍艾卡拉茲 與Melanie Antoinette de Massy合影。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

勞力士蒙地卡羅大師賽（Rolex Monte-Carlo Masters）12日圓滿落幕，義大利網球名將辛納（Jannik Sinner）擊退尋求衛冕的西班牙名將艾卡拉茲 （Carlos Alcaraz），摘下個人首座紅土大師賽冠軍，並重返世界排名第一寶座，這場賽事吸引摩納哥親王阿爾貝二世與夏琳王妃觀戰，並頒獎給兩位頂尖球員，身為時尚指標人物的夏琳王妃身穿俐落白褲裝亮相，完美示範優雅觀眾穿搭。

經常穿著套裝的夏琳王妃，此次現身蒙地卡羅大師賽決賽，選穿美國時尚品牌Ralph Lauren約10萬元的白色雙排扣褲裝，裝飾條紋的設計，為端莊的套裝注入率性活潑的氣息，她配上法國精品鞋履Roger Vivier撞色方扣平底鞋，更加出色。

▲▼ 夏琳王妃 。（圖／CFP）

▲夏琳王妃穿Ralph Lauren套裝搭配BOTTEGA VENETA編織皮革手拿包。（圖／CFP）

看球賽力求簡便，夏琳王妃拎著義大利品牌BOTTEGA VENETA小巧的Andiamo白色手拿包，包身為品牌經典的編織皮革，搭配金扣吸睛，讓她的白色造型更加完整。

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關鍵字：

摩納哥王妃, 夏琳王妃, Ralph Lauren, Bottega Veneta

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