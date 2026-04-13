安格斯12星座一周運勢4／13-4／19　雙子避免遲到放鳥、射手桃花正旺

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊3.21～4.20

太陽與火星雙雙落在命宮，這周牡羊座存在感強大，擁有讓人無法忽視的神采。單身羊能在展現自信與領導力的瞬間迸發魅力，主動邀約成功率極高；交往中的羊座則要當心火氣過旺的副作用，避免因「自我中心」而起爭執。這周不論與情人或朋友出遊，都適合選擇挑戰感官的場所，如刺激的遊樂園或大口吃肉的居酒屋等，都能特別暢快淋漓！

金牛4.21～5.20

金牛座在金星的加持下，你的慢條斯理將反轉成為魅力優勢，能散發著優雅且迷人的貴氣。單身者本身自帶「懂生活」的品味，能吸引到和你相同頻率的對象。而交往中的牛座此時感情進展穩定，規劃一場奢華的飯店度假，能讓親密度倍增。想要提升人際存在感，不妨出沒在與藝文、花藝相關的場所，美感就是你的幸運密碼。

雙子5.21～6.20

水星走入雙魚為這周的雙子帶來短暫的朦朧迷幻感，這周的你顯得有些多愁善感，單身者容易陷進曖昧不明的網戀或暗戀中，桃花雖有，但虛實難辨；有對象的人，這周要多注意溝通，用情感交流取代邏輯辯論，更有助於情感發展。此外，這周與人之間相約務必遵守時間地點，避免遲到放鳥發生人際危機。

巨蟹6.21～7.21

這周巨蟹的愛情運帶了一點競爭火藥味，單身蟹可能在工作場合或社交聚會遇到強勁的對手，但也因此激起你的求勝欲，大膽展現你的體貼就是提升緣分的關鍵。交往中的蟹蟹則要注意工作與生活的平衡，別因為太忙碌而忽略另一半，周末安排溫馨的約會聚餐，或是近郊的短程旅遊，都能進一步修補關係。

獅子7.22～8.22

獅子座這周運勢的關鍵仍糾結在遷移宮位，單身者容易在旅行、進修或異國社交中遇到讓你心跳加速的對象，不妨大方分享你旅遊的經驗與見聞，那是你最迷人的時刻！與情人或朋友相處別再吃重複的餐廳了，一起報名外語課或規劃一趟公路旅行，都能出現更有趣的互動火花，甚至能與情人找回當初戀愛的激情。

處女8.23～9.22

水星在這周默默移到了對宮，讓處女座氣場從僵硬強勢變得柔軟而聰明，單身處女座感情中帶有隱性桃花，對方的溫柔攻勢，將使你原本堅硬的心慢慢融化，有望在春暖花開的季節中出現進展。至於交往中的處女座，這周是修補裂痕、化解心結的好機會，過去不好說出口的話，這周能透過感性的信件或長談得到解決，請務必把握。

天秤9.23～10.22

金星落入天秤的財帛宮位，也進一步讓金錢與愛情享樂劃上連結，單身秤座可能會在金融、精品或是高檔餐廳的聚會中，遇到講究生活品味、與你旗鼓相當的對象。至於戀愛中的天秤則容易在購物或理財規劃上有些分歧，記得磨合時要站在對方的財務立場想想，一起逛居家百貨或討論未來的資產配置，這能增加你們的歸屬感。

天蠍10.23～11.22

由於金星在對宮持續運行，這周的天蠍座充滿了讓人想探究的的神祕感，低調內斂的氣質也將成為脫單的秘密武器。單身蠍主動出擊不如「被動誘惑」，在人群中保持安靜但深邃的眼神，桃花自然會找上門。交往中的蠍座，只要你收起過度的疑心病，感情會極速升溫。本周人際上要防範暗箭，記得在閨蜜面前坦白、自然一點，能減少不必要的懷疑與敵意。

射手11.23～12.21

原本就愛玩愛鬧的射手，這周火星點燃五宮，你會發現自己根本坐不住，能量爆棚！單身射手桃花正旺，運動場、健身房或是夜生活場所都可能瞬間燃起桃花。至於交往運則充滿火星帶來的激情，但也容易因為小事「互不相讓」，記得幽默以對，別把氣話當真。兩人適合一起去戶外健行、衝浪或參加運動賽事，動起來能讓感情更健康。

摩羯12.22～1.19

金星五宮走到了一個極度利於社交與戀愛的相位，對於平常嚴謹的摩羯來說，是個難得放飛自我的好機會。單身者桃花來自於展現才華或嗜好，建議嘗試一些平時不常穿的亮色系單品，或是學習一項新才藝，會有驚喜邂逅。至於同儕相處上，大家會覺得你最近變得好相處許多，勾心鬥角這周與你無緣，你反而能成為大家的情感軍師。

水瓶1.20～2.18

即使是處理財務或種種價值觀的思考，水瓶這周也能脫下理性死腦筋的外衣，而變得非常柔軟感性。單身瓶愛情運隱藏在日常生活中，相處時某種「熟悉的既視感」將是開啟桃花的鑰匙。與情人相處則要注意彼此在金錢方面的默契。避免在此時有借貸或大額共同支出，以免心生不快。與同儕相處的你可能會顯得比較沉默一些，建議主動分享一些生活瑣事來破冰。

雙魚2.19～3.20

金星與太陽形成了相當優秀的溝通相位，這周雙魚座簡直是情話大師，莫名文青、知性的魅力無法擋。單身魚兒邂逅多發生在通勤路上或是短途小旅行中。提升緣分的指點在於「多說話」，展現你的才氣與浪漫語彙！有對象的魚兒，這周約會非常甜蜜，對方會被你的浪漫驚喜感動，就算是情緒上的小磨合，也都只是生活的情趣。

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