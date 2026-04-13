Gucci太會選人！《逐玉》CP張凌赫、田曦薇戲外隔空拎情侶同款包

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

古裝劇《逐玉》播出後，憑藉主演張凌赫的破碎感神顏、田曦薇的演技美貌以及兩人之間的火花，戲劇片段大肆洗版社群，加上導演的唯美畫面安排，讓觀眾全淪陷於這對CP的魅力中。而戲外張凌赫與田曦薇碰巧皆是精品品牌Gucci的代言人，這是早在兩人合作前便已持續進行的，只能說Gucci這波操作真是未卜先知，太會選人了！

日前《逐玉》宣傳活動上，張凌赫以一套經典的GG Logo襯衫與丹寧褲造型亮相，搭配上一只方框墨鏡，演繹既冷峻又貴氣的氛圍。

田曦薇則是在另一場宣傳中，穿上La Famiglia系列刺繡套裝搭配Gucci Lunetta手袋，駕馭起華麗服裝顯得遊刃有餘。兩人一路從前任Gucci創意總監Sabato De Sarno穿到現任設計師Demna的作品，持續擔綱起品牌門面，如今張凌赫與田曦薇的《逐玉》CP組合，則讓帶貨效果更加乘！

《逐玉》CP張凌赫、田曦薇Gucci同款

張凌赫、田曦薇近年來早已出席無數次Gucci時裝週、品牌線下活動以及拍攝形象廣告，日前兩人分別在單人的畫報中，隔空演繹了情侶包款，正是這款男女皆適合的Borsetto，萬用包型融匯了經典織帶、馬銜扣等代表性元素，挾帶濃厚的復古氣息晉升品牌2026春夏的It Bag，看來這顆「田作之赫」的同款包勢必要火了！

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