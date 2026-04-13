Lisa手上這款凱旋門包Old Celine迷會喜歡　撞色細節更高級

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

BLACKPINK成員Lisa日前為慶祝29歲生日，前往峇里島開心度假，並大方在Instagram上分享旅程中的幸福瞬間，當中包括了粉絲們最喜歡看的度假造型，甚至還有Lisa穿著比基尼、雙手撐地的倒立照，滿滿的活力隔著螢幕都能被感染，只能說姐真的不把我們當外人呢！

這回假期，Lisa不忘親自示範自己所操刀的Kith蕾絲上衣，手中則是拎著一只Celine的包款。Lisa曾經擔任Celine代言人數年，目前則已正式成為Louis Vuitton品牌大使，日常她經常演繹各式LV包款，起到驚人的帶貨力，不過其實私下行程裡，Lisa也不吝嗇穿上任何她喜歡的品牌，包括The Row、Loewe、Chorme Hearts、Loro Piana、Miu MIu……即使是前東家Celine，只要她喜歡也不會特別避諱，像是Lisa這次度假手中的Celine包款，一舉搭配了多套造型，可見她有多喜歡！究竟是哪一款？一起來看看。

Lisa手中這款Celine包不仔細看還有些認不出，出自TRIOMPHE系列的凱旋門金屬標僅小小的點綴在包蓋上，此款手提包採用類似化妝箱的外型，開闔邊緣整圈金屬鑲邊，包身卻能維持自然柔軟的型態，低調極簡的外觀頗有Old Celine時期的味道。

一查才發現，這款手袋比看起來更不簡單！打開後包內居然還設有大片化妝鏡，以及撞色設計的羊皮革內裡，裡外都呈現及其細緻的紋理，黑配紅、米白配藍的組合更是高級的一手！真的要謝謝Lisa讓我們找到了這顆寶藏包款呢！

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