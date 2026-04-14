僅1%外銷的日本國產牛台灣吃得到　超高CP值最柔嫩涮法公開

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那些過去多半只在日本當地品嚐到的稀有風味，現在在台灣就能輕鬆享用，首波活動在「聚日式鍋物」登場，3／20到4／30推出3款套餐，價格從788元起，讓原本感覺有點遙遠的高級食材走進大家的日常餐桌。

亮點1｜僅1%外銷的日本國產牛

日本國產牛向來被視為內需導向的食材，外銷比例極低，僅約1%流向海外市場。這次王品直接與伊藤火腿合作導入十和田工廠生產的國產牛，並以全頭進口方式來台，讓不同部位的風味得以被完整保留與運用。這樣的做法對連鎖餐飲品牌而言並不常見，也讓牛肉控有機會在同一體系下吃到從油脂分布到口感層次都更立體的牛肉風味，看起來真的超級令人心動。

亮點2｜日本東北的風土成就細膩油花

此次引進的日本國產牛產地位於日本東北地區，當地冬季氣候寒冷、降雪量大，造就牛隻在生長過程中形成細緻油花，視覺上接近大理石紋路，入口則帶出柔軟與甘甜的平衡感。不同於部分高油脂牛肉可能帶來的厚重感，這類國產牛在涮煮後呈現的是清爽卻不單薄的風味，對於習慣日式鍋物的台灣饕客們來說接受度相對較高。

亮點3｜3款套餐設計單人到雙人通通有

實際食用建議以5至8秒快速涮煮為主，讓肉質維持柔嫩，同時保留自然甜味。整體價格帶控制在千元左右，對於想嘗試日本國產牛的饕客來說門檻降低許多。

日本國產牛雪花套餐（788元）：油花分布均勻，口感細緻，涮後滑順不膩。

日本國產牛霜降套餐（888元起）：肥瘦比例適中，入口帶嚼勁，同時保有脂香。

究極日本國產牛雙人特盛（1388元起）：結合國產牛與台灣黑豬梅花，呈現雙拼層次。

亮點4｜在台灣同步感受在地吃法

觀察近年數據，台灣對日本牛肉的需求持續攀升。2025年進口量已突破8千公噸，相較2020年成長155%。這樣的成長幅度，也反映出消費者對高品質肉品的接受度逐步提升。這次國產牛進入「聚」搭配日式鍋物的用餐形式，某種程度也貼近日本當地的食用方式。從選肉、涮煮到入口節奏，都維持簡單直接，讓食材本身成為主角。

亮點5｜牛轉好運轉珠活動

配合新品上市，活動期間推出「牛轉好運」轉珠遊戲。只要點任一日本國產牛套餐，即可參加一次，有機會再獲得免費套餐。獎項包含雪花豬或雪花牛單人套餐、富士肉肉山、鮮蝦蛤蜊雙拼，回兌期限至2026／6／30，並限定下次消費使用，需達單人套餐以上門檻。

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