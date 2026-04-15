新加坡精品咖啡「Alchemist」進軍台灣　6大亮點一次看

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

繼大稻埕迪化街之後，Alchemist大安與敦化門市將相繼登場，3間店各自融入所在街區的氣質，卻擁有相同靜謐的靈魂。在這裡咖啡不再是提神的工具，而是生活裡最溫柔可靠的陪伴。

亮點1｜打造一條安靜卻穩定的咖啡路徑

創立於2016年的Alchemist最初只是新加坡街頭的一間外帶咖啡店，卻一步步走向國際市場。品牌的核心是讓咖啡回到生活本身，而不是成為被過度包裝的主角。創辦人Will Leow所強調的是簡約與節制帶來的穩定感，這種哲學也貫穿整個品牌發展。進軍台灣後，先在迪化街開出首店「迪化Dihua」，再延伸出「大安Daan」與「敦化Dunhua」，3個據點串起城市裡不同節奏的日常。

亮點2｜3款招牌配方讓咖啡風味變得更迷人

Alchemist將複雜的咖啡世界整理成3種清楚的風味方向，讓人不用費力理解就能找到適合自己的那一口味。Dark Matter走的是濃郁厚實路線，帶有可可與堅果調性，結構飽滿卻不顯沉重。Equilibrium強調酸甜平衡與口感滑順，是最適合日常反覆飲用的選擇。Lumos則偏向明亮清爽，花果香氣清晰，入口輕盈帶點穿透力，也是小編最喜歡的風味。整體烘焙多落在中焙區間，透過不同產地與處理方式維持乾淨且穩定的風味表現。

亮點3｜單一產區3種風味座標

這一季的單品咖啡以3個明確方向作為主軸，來自尼加拉瓜的El Cipres是日常平衡的代表，橙橘調性明亮，尾韻帶有黑糖般的溫潤甜感，乾淨俐落又不單調。宏都拉斯的La Cueva展現成熟產區的穩定實力，紅色水果風味鮮明，尾段延伸出可可與焦糖的層次。泰國清萊的Doi Pangkhon代表亞洲精品小農的崛起，楊桃與金桔的果香輕盈明亮，口感滑順，乾淨度高。

亮點4｜大安旗艦店進駐日治時期建築

大安旗艦店落腳於「光在錦町」園區，這裡原本是1930年代的日式官舍群，也是台北少數保存完整的歷史建築聚落。空間設計刻意收斂，保留黑瓦、雨淋板、架高地板與紙門等原始結構，讓歷史痕跡自然存在。木質、淺色牆面與通透格柵，搭配日光流動，整體氛圍安靜而柔和。店內也融入永續概念，例如以咖啡渣再製的家具，讓材料本身延續另一段生命。

亮點5｜3間門市回應城市不同生活場景

迪化街門市帶有較強的場域個性，色調層次豐富，也更有歷史街區的氛圍。大安旗艦店偏向沉靜，適合停留與感受空間細節。敦化門市則更輕盈明亮，以簡約設計回應通勤節奏，成為上班族可以快速停留以及品嚐美味咖啡的一站。

亮點6｜當咖啡渣變成護膚品

除了可以喝的咖啡之外，Alchemist將每日產生的大量咖啡渣轉化為另一種生活用品。透過再製技術開發出Bar Soap、Scrub與Hand & Body Wash等護膚系列。咖啡渣本身的細緻顆粒，能溫和去除老廢角質，同時維持肌膚柔軟，氣味則取材自咖啡風味筆記，轉化為日常可使用的清新香氣，有興趣的咖啡控不妨到親自試用看看喔。

Alchemist門店資訊：

Alchemist大安店

地址：台北市大安區杭州南路二段61巷43號

營業時間：09：00－18：00

Alchemist 迪化店

地址：台北市大同區南京西路233巷1號1F

營業時間：09：00－18：00

Alchemist 敦化店（即將開幕）

地址：台北市大安區安和路一段21巷29號

營業時間：09：00－18：00

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