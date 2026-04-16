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《逐玉》長公主喻鍾黎最胖近60公斤　靠「無痛減肥16+8」避免體重回彈

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

《逐玉》不僅打造出張凌赫的人生鏡頭，就連飾演長公主齊姝的喻鍾黎也被發現古典美人的一面。隨著觀眾對演員經歷的考古，喻鍾黎也被發現原來曾和張凌赫合作《寧安如夢》，飾演女主白鹿的姐姐姜雪蕙，兩部作品對比下更是讓觀眾認證了她的美貌升級。

《逐玉》長公主其實是她！喻鍾黎最胖近60公斤，靠「無痛減肥16+8」避免體重回彈

喻鍾黎長期瘦身主義

坦白大學最胖將近60公斤的她，過去為了試鏡一周最快瘦5公斤，卻因為不正確的減肥方法導致體重反彈。當她開始調整飲食習慣後，體重不僅更容易控制，身體也變得更輕盈，通常她會採用16+8輕斷食，並且以清淡、乾淨的烹調方式和食材為主，早午餐自製燕麥優格碗配拿鐵，在8小時內吃完晚餐，即便是低熱量的小零食、甜點也不能貪吃，每餐不讓自己吃到十分飽，從飲食上創造熱量赤字，她更表示自己身為重慶人天生愛重口味，也因為飲食習慣的改變，對重鹹、重辣的食物慾望變少了，水腫情況也相應減少。

《逐玉》長公主其實是她！喻鍾黎最胖近60公斤，靠「無痛減肥16+8」避免體重回彈

接著搭配20分鐘有氧＋10分鐘練背的日常訓練雕塑線條，她也建議如果是和她一樣不愛運動的人，可以嘗試羽球，能夠和對手互動外，也能鍛鍊手眼協調，此外，想要進一步強化肌肉的話，喻鍾黎也提醒重訓是不可少的，透過肌肉的撕裂、重建，逐步增加肌肉量，同時還能提升代謝、強化骨骼。想要鍛鍊深層肌肉的話，亦能嘗試皮拉提斯，藉由低強度的訓練以及姿勢的調整，達到深層肌肉的強化效果，也能矯正日常生活或重訓時的不良姿勢。

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 逐玉, 減肥, 喻鍾黎

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