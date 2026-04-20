LE SSERAFIM宮脇咲良愛用保養一次看　防曬、精華私下維持好膚況

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

LE SSERAFIM日本籍成員宮脇咲良出生於日本鹿兒島縣鹿兒島市。由於她誕生在3月櫻花盛開的時節，母親以「希望美好事物綻放」為寓意，為她取名「咲良」。這個名字的日文發音與櫻花（さくら，Sakura）相同，而「咲」本身也帶有「綻放」之意，象徵著盛開與美好的開始，也因此粉絲們都習慣暱稱她為Sakura！

Sakura最近在LE SSERAFIM官方YouTube頻道中分享了自己旅行時隨身攜帶的保養好物，從日常穩膚到密集修護一次公開，編輯這次整理出6款她的愛用清單，一起看看她私下維持好膚況的關鍵法寶。

LE SSERAFIM宮脇咲良愛用好物1：Anua PDRN 玻尿酸100肌源修護精華

結合近年熱門的PDRN修護成分和高濃度玻尿酸，主打補水同時強化肌膚修護力。質地清透水潤、吸收速度快，上臉後能立即提升肌膚含水量，對於乾燥、粗糙或膚況不穩特別有感，適合作為日常穩膚打底精華。

LE SSERAFIM宮脇咲良愛用好物2：黛珂 超微導全能修護精粹 黛珂超微導全能修護精粹運用品牌標誌性的技術，可以幫助提升肌膚保濕度並維持肌膚屏障穩定。質地柔滑輕盈，上臉後能在肌膚表面形成細緻潤澤感，長期使用有助於改善乾燥與暗沉問題，讓整體膚況看起來更穩定透亮，也是宮脇咲良私下愛用的保養品之一！

LE SSERAFIM宮脇咲良愛用好物3：Medicube PDRN鮭魚胜肽精華 以鮭魚來源PDRN搭配胜肽成分，主打修護和彈力提升。質地介於精華水與精華液之間，清爽中帶有微潤感，可以幫助肌膚看起來更飽滿細緻，特別適合熬夜後或膚況疲憊時使用。

LE SSERAFIM宮脇咲良愛用好物4：安耐曬 小金瓶防曬 高防護係數SPF50+ PA++++，具備優秀的抗汗抗水能力，適合日常通勤與戶外活動使用！質地清爽輕薄、成膜速度快，不易泛白或厚重，能在維持舒適膚感的同時提供穩定防曬力，是最經典的防曬長紅款。

LE SSERAFIM宮脇咲良愛用好物5：SK-II 青春露 核心成份PITERA™，能幫助調理肌膚油水平衡與提升透亮感，質地如水般清爽，長期使用可改善暗沉與膚況不穩，是許多油肌與混合肌的經典愛用品。

LE SSERAFIM宮脇咲良愛用好物6：Aestura 敏肌屏障修護霜 專為敏感肌設計的屏障修護型面霜，含高效保濕與脂質修護成分，能穩定泛紅、乾癢等問題。質地介於清爽與滋潤之間，四季都適合，是韓系「穩膚必備款」。

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