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提前規劃遺囑是留存資產最優解　時刻檢視最忌一成不變

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文／加布里埃爾．沙欣（Gabriel Shahin）　圖／任性文化、達志示意圖

 制定與更新遺囑

遺囑與遺產規畫對每個人來說都非常重要。雖然單一遺囑無法避免遺產認證程序，但若能妥善規畫，結合信託、共同持有，以及受益人指定等方式，便能將須經遺產認證的資產降到最低。如此一來，不僅能確保大部分的資產順利移轉，也能有效減少成本、延誤與爭議。

▲理財,投資,。（圖／達志示意圖）

然而，遺囑並非一成不變的文件。你應該經常重新檢視，特別是在經歷重大人生變化時。以下是遺囑與遺產規畫的考量重點：

．人生重大變化：結婚、離婚、再婚等（包括成年子女的婚姻狀況），都意味著遺囑需要更新。在許多司法管轄區內，婚姻或離婚可能自動撤銷遺囑的部分內容。人生變化也包括孩子或孫子的出生與收養。此外，也要因遺囑中指定人員的人生變化而重新檢視內容，例如，你曾為子女指定監護人，但如今他已不再是最理想的人選；或某位受益人、遺囑執行人已經過世，遺囑必須反映你的最新選擇。此外，重大資產變動也是重新審視遺囑的關鍵時刻，你可能繼承了一筆財富、出售公司，或行使股票選擇權。只要任何情況改變，都必須隨之調整。

．關係的變動：美國演員瓊．克勞馥（Joan Crawford）曾公開將子女除名（雖然她的女兒似乎以《親愛的媽咪》〔Mommie Dearest，中文書名暫譯〕一書報了一箭之仇）。我們都希望家庭關係始終和睦，但現實是，家庭狀態經常發生變化。舉例來說，我認識一位母親，她最初在遺囑中指定朋友作為孩子的監護人，但隨著子女陸續成年，她修改了遺囑，將最小的孩子交由已婚的姊姊照顧，以防不測。無論是正向或負面的原因，若你與某位家人關係疏遠，或重新和解，你都可能希望調整他們在遺囑中的角色，甚至重新分配資產。

．法律變動：遺產與稅務法規經常變動。定期更新遺囑，以確保你的遺產規畫能善用現行法律，最大程度減少稅負，並讓受益人獲得最大利益。

．居住地變更：若你搬至不同的州或國家，遺囑可能需要更新，以符合當地法律，確保其法律效力。

．確保你的心願得以實現：隨著時間改變，曾經重要的事物，可能已不再重視。我曾認識一位年長女士，她在遺囑中寫道，若兒子與不同宗教信仰的女子結婚，她將剝奪他的繼承權。但當兒子38歲仍未婚時，她改變了想法，只希望能抱孫子！後來，兒子愛上一位不同信仰的人，而全家人如今都過得相當幸福。一份完善的遺產規畫，也可以為龐大的繼承設下「護欄」，例如：規定必須完成大學學業、達到特定年齡、擁有工作或結婚之後等條件，才分階段發放遺產。

．反映受益人的處境：受益人的需求與情況可能隨時間改變。例如，某位受益人因健康或意外，需要特別照護，這時你或許會考慮設立信託，妥善管理其繼承財產；又或者，當未成年的受益人逐漸長大成人，你可能會想調整取得遺產的方式，如取消某些限制，或將其指定為遺囑執行人。

審慎思考你的傳承目標──家人，或你所珍視的公益事業──確保你離世後，資金仍依照你的意願被運用。

【推薦書籍】

▲大是文化。（AI協作圖／記者李薇製作，經編輯審核）書名：《有點錢，還要更有錢》

作者：加布里埃爾．沙欣（Gabriel Shahin）

簡介：掌管超過10億美元的金融理財顧問，對身邊高資產客戶的行為觀察。他們做了什麼，有點錢之後變得更有錢？

出版社：任性文化
 

關鍵字：

投資, 理財, 任性文化

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