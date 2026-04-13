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黃金串珠正夯　點睛品開展秀三麗鷗聯名款

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▲▼ 金飾 。（圖／公關照)

▲點睛品開設「Charme My Way」快閃體驗店。（圖／點睛品提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

點睛品即起日至5月31日，於台北新光三越信義新天地A8館二樓舉辦「Charme My Way」快閃體驗店，以旗下指標性的Charme黃金串珠系列為核心，規劃「互動增運站」、「Charme里程碑牆」、「創意穿戴展示」、「DIY手機繩工作坊」與「Sanrio 打卡牆」等五大展區，提供參觀者沈浸式體驗，更能深入了解品牌提升立體感與兼顧環保的硬金電鑄工藝等特色。

▲▼ 金飾 。（圖／公關照)

▲點睛品每日提供10名完成社群打卡任務的消費者免費DIY手機繩，消費任一Charme系列串飾之顧客亦可參與。

此次快閃店活動，點睛品每日提供10名完成社群打卡任務的消費者免費參與DIY體驗；凡於現場消費任一Charme系列串飾之顧客，亦可參與專屬手機繩製作活動。全場最吸睛串飾莫過於品牌與三麗鷗最新聯名的黃金串珠，以帕恰狗、大眼蛙與大寶等3個人氣角色為主角，巧妙呈現其俏皮可愛的模樣，部分款式還結合達摩或福袋元素，增添祝福意涵，將好運串上手。

▲▼ 金飾 。（圖／公關照)

▲點睛品三麗鷗大寶黃金串珠，20,200元。

▲▼ 金飾 。（圖／公關照)

▲點睛品三麗鷗帕恰狗達摩黃金串珠，7,800元。

▲▼ 金飾 。（圖／公關照)

▲點睛品三麗鷗大眼蛙福袋達摩黃金串珠，7,800元。

鎮金店Just Gold則與三麗鷗合作多年，每年都為Hello Kitty、Melody、酷洛米或Kiki & Lala等角色創作新款黃金珠寶，運用細膩釉彩點綴細節或結合異材質，讓整件作品更顯靈動活潑，是不少三麗鷗忠實粉絲收藏目標。

▲▼ 金飾 。（圖／公關照)

▲Just Gold經典Hello Kitty黃金串珠紅色蝴蝶結款，19,000元。（圖／Just Gold提供，以下同）

▲▼ 金飾 。（圖／公關照)

▲Just Gold天使與惡魔弓箭酷洛米黃金串珠，19,200元。

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關鍵字：

點睛品, Just Gold, 鎮金店

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