朴喜珗登台大秀中文太有誠意！分享韓妞最潮妝容就是要「水光」

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供、heesunrose IG、

韓系潮流美妝3CE於13日在台北中山站舉辦快閃店開幕活動，邀請戀愛實境節目《單身即地獄5》人氣嘉賓朴喜珗出席，現場有許多粉絲都到場支持，她不僅大秀中文，也分享韓國最新妝容趨勢，表示，具有有光澤感的彩妝很受到歡迎，尤其是「小果凍唇彩」是她最喜歡的單品，如果去天堂島只能帶一樣東西，絕對是它。

朴喜珗首次受邀來台灣出席公開活動，一出場就誠意滿滿，用中文與現場粉絲互動，「大家好，我是朴喜珗，很開心可以來到台灣跟大家見面」，並且公開自己的水感妝容，使用果凍護唇蜜#04無花果凍以及#13蘇打果凍兩個不同的色號疊擦，不僅能夠呵護雙唇，也可以展現出紅潤好氣色。

3CE Beauty Diner快閃店以五星美廚韓式餐館結合美妝，即日起至5月10日在中山光點「羊空間」限定登場，凡分享即可免費玩韓式拍貼，消費滿額還能參與限量扭蛋活動，將造型鑰匙圈、便利貼等療癒小物帶回家；當然也有與韓國零時差的新品試妝，朴喜珗超推的果凍護唇蜜能帶來琉璃水光妝效，精選10款顏色每支都超顯白，輕盈不黏質地24H持妝，內含角鯊烷、5%甘油、玻尿酸與維他命E，上妝同時可以達到養護效果。

南韓Clean Beauty保養品牌Ongredients（溫麗慈）也於台北中山PPP打造期間限定快閃店，即日起至4月12日，現場展示出明星商品「小黃乳」肌膚屏障妝前保濕乳，輕盈水感的質地，可以安撫肌膚躁動狀態，重現穩定以及高效保濕力，打造健康狀態。