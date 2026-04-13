香水香味易消散？「4個方法」讓你香氣持續一整天

▲香水容易不持久，留香4招其實很簡單。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

悶熱天氣加上汗水，讓每個人的身上氣味備受考驗，想讓香水的香味更持久，噴灑香水有訣竅，其實只要掌握正確的使用方式和一些小技巧，就能延長香氣在肌膚上的停留時間，以下是4個實用的方法，趕快學起來！

#無香味乳液打底

當肌膚乾燥時不易鎖住香氣，建議噴香水前，先在肌膚上塗抹無香味的乳液或凡士林，可以幫助香水分子附著得更久，讓香氣慢慢釋放。

#香水噴在脈搏點

想讓香水更持久，就要噴在「脈搏點」，像是手腕內側、耳後、頸部、手肘內側等，這些地方血管接近皮膚表面，體溫較高，有助於香氣的擴散與持久。同時避免噴在頭髮或衣物上，可能會改變氣味或留下痕跡。

#不要揉搓香水

大部分的人噴完香水後會習慣性地搓手腕，這個動作其實會破壞香水的結構，使香味變調並加快揮發。正確的方法是自然讓香水在肌膚上乾燥，這樣能保留原始的前、中、後調層次。

#層層疊香法

建議搭配同系列的沐浴乳、身體乳與香水，進行所謂的「疊香」。這不但能讓香味更持久，還能營造更細緻有層次的香氛體驗。如果找不到同系列產品，也可選擇香氣相近的產品來搭配使用。