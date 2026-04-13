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抹茶其實很強！8大健康好處一次看　但這4類人別多喝

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▲▼抹茶好處。（圖／Unsplash）

▲抹茶健康好處多。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

抹茶不只是日本文化象徵，更成為許多人放鬆身心的小儀式。營養師高敏敏分享，抹茶是將整片茶葉研磨成粉後直接沖泡飲用，與一般茶飲相比，能攝取到更完整的營養成分，盤點抹茶的8個健康好處，也提醒有4大族群攝取更要留意。

▲▼抹茶好處。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

#幫助減重

兒茶素能提高脂肪氧化速度，運動前一小時喝無糖抹茶，更能提升燃脂效率。

#抗憂鬱

茶胺酸能促進多巴胺與GABA的釋放，有助放鬆思緒，對抗焦慮與憂鬱感、

#維持皮膚健康

抹茶含維生素A、C、E與多種礦物質，能支持皮膚修復再生，舒緩日曬後不適，讓肌膚更明亮有活力。

#妀善睡眠

抹茶含有咖啡因，但茶胺酸含量更高，能幫助放鬆神經、緩和壓力，只要避免在睡前飲用，就能兼顧放鬆與睡眠品質。

#抗氧化

茶多酚、類黃酮能強效對抗自由基，減少細胞老化，也能降低身體發炎反應。

#保護心血管

抹茶富含兒茶素、茶多酚，能幫助降低膽固醇與血壓，也能維持血管彈性，預防動脈硬化與血栓問題。

#維持腸胃健康

沒食子酸、茶多酚能支持腸道菌相平衡，也有助於消化道功能順暢，研究顯示，綠茶類攝取與胃癌風險下降可能相關 ，屬於整體抗氧化作用帶來的潛在益處。

#預防認知功能下降

抹茶中的茶胺酸、兒茶素有助於活化腦細胞，日本研究發現，每天補充約2克抹茶粉，可能有助降低認知衰退速度。

營養師高敏敏也提醒，雖然抹茶營養豐富，但並不是每個人都能安心喝，以下4類族群建議減量或避免飲用抹茶。

1.孕婦

抹茶的咖啡因含量雖低於咖啡，但仍可能影響睡眠與心悸，過量也可能增加孕期不適，若想喝抹茶務必選擇無糖、少量、白天飲用較安全。

2.6歲以下兒童

抹茶含有天然咖啡因，幼兒對咖啡因的代謝較慢，容易出現睡不著、易怒、心悸、哭鬧、注意力不集中等情形，也可能干擾正常生長與作息。

3.服用抗凝血藥物者

抹茶每杯約含 25 微克維生素 K1，維生素Ｋ會減弱抗凝血藥物的效果，造成凝血功能波動。

4.腎功能較弱者

抹茶中含有鉀離子，腎臟代謝能力較弱的人容易累積體內鉀，不僅可能引發高血鉀，也會影響腎臟與肝臟負擔，建議腎臟病族群、長期慢性病患者需謹慎攝取或避免飲用。

▲▼抹茶好處。（圖／Unsplash）

▲市售抹茶飲品通常加入大量奶精調味。（圖／Unsplash）

營養師最後也補充，市售抹茶飲為了做出濃厚風味與滑順口感，往往會加入大量奶精、糖粉或奶油香料調味，容易讓人不知不覺就喝下高熱量與反式脂肪，反而抵銷抹茶原本的健康優勢，建議選擇無糖或低糖版本，挑選標示清楚的純抹茶粉搭配適量飲用，才能喝到真正的抹茶好處。

關鍵字：

標籤:抹茶, 健康, 營養, 禁忌, 減重

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